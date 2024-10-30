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Матушкин: участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу - РИА Новости, 30.10.2024
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Тамбовская область
 
17:24 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/matushkin-1980970921.html
Матушкин: участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу
Матушкин: участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу - РИА Новости, 30.10.2024
Матушкин: участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу
Депутаты Тамбовской областной Думы на 48-м заседании продлили льготы по транспортному налогу до 31 декабря 2027 года участникам СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:24
2024-10-30T17:24
тамбовская область
сво
донецкая народная республика
луганская народная республика
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы на 48-м заседании продлили льготы по транспортному налогу до 31 декабря 2027 года участникам СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. Соответствующие изменения были внесены в закон "О транспортном налоге в Тамбовской области". Как рассказал председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, льгота по транспортному налогу продляется до 31 декабря 2027 года следующим категориям плательщиков: "Также мы предоставляем льготу по транспортному налогу сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, направленным в порядке перевода из следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области в следственные управления Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области для выполнения возложенных на Следственный комитет Российской Федерации задач", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он добавил, что также на льготу будут иметь право члены семей участников специальной военной операции и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, в случае их гибели, признания безвестно отсутствующими при выполнении задач в ходе СВО. По его словам, указанные налоговые льготы предоставляются в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на владельца, на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года.
https://ria.ru/20241018/matushkin-1978777432.html
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сво, донецкая народная республика, луганская народная республика, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, СВО, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума

Матушкин: участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы на 48-м заседании продлили льготы по транспортному налогу до 31 декабря 2027 года участникам СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующие изменения были внесены в закон "О транспортном налоге в Тамбовской области".
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Как рассказал председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, льгота по транспортному налогу продляется до 31 декабря 2027 года следующим категориям плательщиков:
  • гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
  • лицам, проходящим военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, или лицам находящимся на службе в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах при условии их участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины;
  • лицам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины с 24 февраля 2022 года.
"Также мы предоставляем льготу по транспортному налогу сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, направленным в порядке перевода из следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области в следственные управления Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области для выполнения возложенных на Следственный комитет Российской Федерации задач", - цитирует пресс-служба Матушкина.
Он добавил, что также на льготу будут иметь право члены семей участников специальной военной операции и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, в случае их гибели, признания безвестно отсутствующими при выполнении задач в ходе СВО.
По его словам, указанные налоговые льготы предоставляются в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на владельца, на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года.
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Тамбовская областьСВОДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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