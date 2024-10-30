Матушкин: участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы на 48-м заседании продлили льготы по транспортному налогу до 31 декабря 2027 года участникам СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующие изменения были внесены в закон "О транспортном налоге в Тамбовской области".
Матушкин выступил на парламентских слушаниях в Госдуме
18 октября, 16:42
Как рассказал председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, льгота по транспортному налогу продляется до 31 декабря 2027 года следующим категориям плательщиков:
- гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
- лицам, проходящим военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, или лицам находящимся на службе в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах при условии их участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины;
- лицам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины с 24 февраля 2022 года.
"Также мы предоставляем льготу по транспортному налогу сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, направленным в порядке перевода из следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области в следственные управления Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области для выполнения возложенных на Следственный комитет Российской Федерации задач", - цитирует пресс-служба Матушкина.
Он добавил, что также на льготу будут иметь право члены семей участников специальной военной операции и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, в случае их гибели, признания безвестно отсутствующими при выполнении задач в ходе СВО.
По его словам, указанные налоговые льготы предоставляются в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на владельца, на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года.
Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР
28 сентября, 12:54