https://ria.ru/20241030/matushkin-1980970921.html

Матушкин: участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу

Матушкин: участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу - РИА Новости, 30.10.2024

Матушкин: участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу

Депутаты Тамбовской областной Думы на 48-м заседании продлили льготы по транспортному налогу до 31 декабря 2027 года участникам СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:24

2024-10-30T17:24

2024-10-30T17:24

тамбовская область

сво

донецкая народная республика

луганская народная республика

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980969807_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ee0b9b411533e329462fdb4eafbb6ae.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы на 48-м заседании продлили льготы по транспортному налогу до 31 декабря 2027 года участникам СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. Соответствующие изменения были внесены в закон "О транспортном налоге в Тамбовской области". Как рассказал председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, льгота по транспортному налогу продляется до 31 декабря 2027 года следующим категориям плательщиков: "Также мы предоставляем льготу по транспортному налогу сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, направленным в порядке перевода из следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области в следственные управления Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области для выполнения возложенных на Следственный комитет Российской Федерации задач", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он добавил, что также на льготу будут иметь право члены семей участников специальной военной операции и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, в случае их гибели, признания безвестно отсутствующими при выполнении задач в ходе СВО. По его словам, указанные налоговые льготы предоставляются в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на владельца, на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года.

https://ria.ru/20241018/matushkin-1978777432.html

https://ria.ru/20240928/poezdka-1975231788.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сво, донецкая народная республика, луганская народная республика, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума