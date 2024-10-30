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Рейтинг Макрона обновил антирекорд - РИА Новости, 30.10.2024
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13:46 30.10.2024 (обновлено: 13:49 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/makron-1980905943.html
Рейтинг Макрона обновил антирекорд
Рейтинг Макрона обновил антирекорд - РИА Новости, 30.10.2024
Рейтинг Макрона обновил антирекорд
Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низкого уровня, главу государства поддерживают лишь 17% французов, следует из исследования... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:46
2024-10-30T13:49
в мире
франция
эммануэль макрон
мишель барнье
европарламент
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низкого уровня, главу государства поддерживают лишь 17% французов, следует из исследования компании Verian-Epoka для издания Figaro Magazine. Согласно исследованию, популярность президента снизилась на 5 процентных пунктов и составляет 17%. Это самый низкий уровень поддержки французского лидера со времени его избрания в 2017 году. "Еще 78% опрошенных ответили, что недовольны деятельностью президента. Его поддержка еще слабее, чем в разгар кризиса "желтых жилетов", - говорится в исследовании. Согласно ему, снижение популярности Макрона связано с роспуском парламента в июне - французы не поняли этого шага. "Проблема для Эммануэля Макрона в том, что этот спад наступает тогда, когда он больше не контролирует власть. С момента назначения Мишеля Барнье (премьер-министром) он отошел от активной политической жизни, не имея больше никакого влияния на решения правительства", - говорится в опросе. При этом Макрона опережают президент правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер её фракции в парламенте Марин Ле Пен, которые заняли первую и вторую строчки в списке политических предпочтений французов. Ранее сообщалось, что число активистов партии Макрона сократилось с 35 тысяч до 8,5 тысячи за год. Четыре депутата за месяц покинули фракцию Макрона в Нацсобрании Франции после внеочередных выборов в парламент из-за разногласий с ее политикой. Макрон при этом ранее заявлял, что не намерен покидать пост президента, несмотря на низкие результаты его партии на выборах во французский парламент и в Европарламент, и останется на должности до выборов в мае 2027 года.
https://ria.ru/20241020/vooruzheniya-1978978932.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Европарламент
Рейтинг Макрона обновил антирекорд

Verian-Epoka: рейтинг Макрона обновил антирекорд, его поддерживают 17% граждан

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низкого уровня, главу государства поддерживают лишь 17% французов, следует из исследования компании Verian-Epoka для издания Figaro Magazine.
Согласно исследованию, популярность президента снизилась на 5 процентных пунктов и составляет 17%. Это самый низкий уровень поддержки французского лидера со времени его избрания в 2017 году.
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"Еще 78% опрошенных ответили, что недовольны деятельностью президента. Его поддержка еще слабее, чем в разгар кризиса "желтых жилетов", - говорится в исследовании.
Согласно ему, снижение популярности Макрона связано с роспуском парламента в июне - французы не поняли этого шага.
"Проблема для Эммануэля Макрона в том, что этот спад наступает тогда, когда он больше не контролирует власть. С момента назначения Мишеля Барнье (премьер-министром) он отошел от активной политической жизни, не имея больше никакого влияния на решения правительства", - говорится в опросе.
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При этом Макрона опережают президент правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер её фракции в парламенте Марин Ле Пен, которые заняли первую и вторую строчки в списке политических предпочтений французов.
Ранее сообщалось, что число активистов партии Макрона сократилось с 35 тысяч до 8,5 тысячи за год. Четыре депутата за месяц покинули фракцию Макрона в Нацсобрании Франции после внеочередных выборов в парламент из-за разногласий с ее политикой.
Макрон при этом ранее заявлял, что не намерен покидать пост президента, несмотря на низкие результаты его партии на выборах во французский парламент и в Европарламент, и останется на должности до выборов в мае 2027 года.
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