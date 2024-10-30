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СМИ: в ЛНР ребенок погиб, когда военный показывал ему работу гранатомета - РИА Новости, 30.10.2024
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12:29 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/lnr-1980887972.html
СМИ: в ЛНР ребенок погиб, когда военный показывал ему работу гранатомета
СМИ: в ЛНР ребенок погиб, когда военный показывал ему работу гранатомета - РИА Новости, 30.10.2024
СМИ: в ЛНР ребенок погиб, когда военный показывал ему работу гранатомета
В ЛНР ребенок погиб, когда сослуживец его отца попытался продемонстрировать работу гранатомета, пишет Telegram-канал Baza. "При выстреле боеприпас разорвался... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:29
2024-10-30T12:29
луганская народная республика
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В ЛНР ребенок погиб, когда сослуживец его отца попытался продемонстрировать работу гранатомета, пишет Telegram-канал Baza. "При выстреле боеприпас разорвался внутри ствола. &lt;…&gt; (Военнослужащий – Прим. Ред.) погиб на месте, мальчик получил серьезные травмы — на автомобиле военной части его доставили в ближайшую больницу, но помочь не успели. Саша погиб", — говорится в публикации.Отец мальчика также получил ранения, указывает Baza.Отмечается, что в сентябре 2024 года отец 13-летнего Саши (имя изменено) отправился на военную службу, а в конце октября сын с мамой приехали его навестить.
https://ria.ru/20241028/lnr-1980429369.html
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луганская народная республика, происшествия, россия
Луганская Народная Республика, Происшествия, Россия
СМИ: в ЛНР ребенок погиб, когда военный показывал ему работу гранатомета

Baza: в ЛНР ребенок погиб, когда сослуживец отца показывал работу гранатомета

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В ЛНР ребенок погиб, когда сослуживец его отца попытался продемонстрировать работу гранатомета, пишет Telegram-канал Baza.

"При выстреле боеприпас разорвался внутри ствола. <…> (Военнослужащий – Прим. Ред.) погиб на месте, мальчик получил серьезные травмы — на автомобиле военной части его доставили в ближайшую больницу, но помочь не успели. Саша погиб", — говорится в публикации.
Отец мальчика также получил ранения, указывает Baza.

Отмечается, что в сентябре 2024 года отец 13-летнего Саши (имя изменено) отправился на военную службу, а в конце октября сын с мамой приехали его навестить.
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