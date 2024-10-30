СМИ: в ЛНР ребенок погиб, когда военный показывал ему работу гранатомета
Baza: в ЛНР ребенок погиб, когда сослуживец отца показывал работу гранатомета
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В ЛНР ребенок погиб, когда сослуживец его отца попытался продемонстрировать работу гранатомета, пишет Telegram-канал Baza.
"При выстреле боеприпас разорвался внутри ствола. <…> (Военнослужащий – Прим. Ред.) погиб на месте, мальчик получил серьезные травмы — на автомобиле военной части его доставили в ближайшую больницу, но помочь не успели. Саша погиб", — говорится в публикации.
"При выстреле боеприпас разорвался внутри ствола. <…> (Военнослужащий – Прим. Ред.) погиб на месте, мальчик получил серьезные травмы — на автомобиле военной части его доставили в ближайшую больницу, но помочь не успели. Саша погиб", — говорится в публикации.
Отец мальчика также получил ранения, указывает Baza.
Отмечается, что в сентябре 2024 года отец 13-летнего Саши (имя изменено) отправился на военную службу, а в конце октября сын с мамой приехали его навестить.
Отмечается, что в сентябре 2024 года отец 13-летнего Саши (имя изменено) отправился на военную службу, а в конце октября сын с мамой приехали его навестить.
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