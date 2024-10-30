https://ria.ru/20241030/liksutov-1980876583.html

Ликсутов: кондитерская фабрика в Москве увеличила объем выпуска на 18%

Ликсутов: кондитерская фабрика в Москве увеличила объем выпуска на 18% - РИА Новости, 30.10.2024

Ликсутов: кондитерская фабрика в Москве увеличила объем выпуска на 18%

Московский кондитерский концерн "Бабаевский" увеличил объем выпуска продукции за последние два года на 18%, предприятие ежегодно изготавливает более 23 тысяч... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:00

2024-10-30T12:00

2024-10-30T12:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

вьетнам

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Московский кондитерский концерн "Бабаевский" увеличил объем выпуска продукции за последние два года на 18%, предприятие ежегодно изготавливает более 23 тысяч тонн шоколада, конфет и вафельных тортов, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Москва предлагает производителям продуктов питания свыше 20 системных инструментов поддержки, которые были разработаны под руководством мэра Сергея Собянина. Например, статус промышленного комплекса сегодня присвоен 24 компаниям по выпуску продовольственных товаров. В их числе – кондитерский концерн "Бабаевский", который уже 220 лет производит сладости в Москве. Ежегодно предприятие изготавливает более 23 тысяч тонн шоколада, конфет, вафельных тортов – всего свыше 130 наименований востребованной в России и за рубежом продукции", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что за последние два года фабрика увеличила объем выпуска на 18%.Москва является одним из крупнейших центров пищевой отрасли в России, который вносит значительный вклад в развитие кондитерской промышленности. Так, подходящий инвестиционный климат позволяет компаниям развиваться, наращивать объемы производства, а также расширять свой ассортимент."Более 120 московских предприятий обеспечивают горожан и жителей страны качественными кондитерскими изделиями. При поддержке города только за первые восемь месяцев 2024 года фабрики выпустили около 137,5 тысячи тонн кондитерских изделий, отгрузка выросла на 28% и превысила 63,2 миллиарда рублей", – добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, центр "Моспром" помогает кондитерскому концерну в продвижении продукции на зарубежные рынки. Он организует фабрике участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Таким образом, во Вьетнаме особой популярностью пользуются весовые конфеты, молочный шоколад, печенье, карамель и вафли столичного производства.В свою очередь, управляющий директор холдинга "Объединенные кондитеры" Алексей Орлов отметил, что "Бабаевский" – одна из наиболее старинных кондитерских фабрик столицы, она является частью огромного промышленного комплекса города. С 2003 года производство входит в состав холдинга "Объединенные кондитеры" и остается одним из его флагманов.По его словам, очень ценно, что при поддержке правительства Москвы, завод с большой историей может реализовывать амбициозные проекты развития, направленные на еще большее укрепление промышленного потенциала столицы.В октябре холдинг занял первое место в премии "Лидеры промышленности Москвы", получив награду за наибольшее количество экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром". Кондитерский концерн совместно с Музеем истории шоколада и какао "МИШКа" принимают активное участие в проекте. Любой желающий может посетить с экскурсией музей, а также производство и увидеть процесс изготовления сладостей. Планируется, что к концу 2024 года количество экскурсантов достигнет 2,2 тысячи человек.Столица является городом, где развито производство и работает более 4,5 тысячи промышленный компаний. Здесь трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается до 150 технологичных компаний, которые производят разные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.В Москве реализуется комплекс мер, которые направленны на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников. Так, местные производители могут воспользоваться свыше чем 20 системными городскими мерами поддержки. Например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20241030/ekskursii-1980841077.html

https://ria.ru/20241029/liksutov-1980646910.html

москва

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, вьетнам