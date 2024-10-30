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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с лихорадкой Ласса - РИА Новости, 30.10.2024
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12:13 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/likhoradka-1980882575.html
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с лихорадкой Ласса
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с лихорадкой Ласса - РИА Новости, 30.10.2024
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с лихорадкой Ласса
На территории России случаев заболевания лихорадкой Ласса не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:13
2024-10-30T12:13
здоровье - общество
россия
айова
сша
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На территории России случаев заболевания лихорадкой Ласса не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По имеющийся информации, в штате Айова США зарегистрирован один предполагаемый случай заболевания лихорадкой Ласса, связанный с завозом инфекции из эндемичной страны, пояснили в пресс-службе. "Роспотребнадзор на системной основе проводит оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в России и зарубежных странах. На территории РФ случаев заболевания лихорадкой Ласса не зарегистрировано",- говорится в сообщении. Специалистами Роспотребнадзора разработана высокочувствительная тест-система для диагностики лихорадки Ласса, отметили в ведомстве. Также Роспотребнадзор сотрудничает с коллегами из стран Африки для мониторинга и изучения опасных инфекций. На континенте действуют два совместных научно-исследовательских центра и несколько мобильных противоэпидемических лабораторий ведомства, пояснили в пресс-службе. Лихорадка Ласса – острое вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом. Основными носителями инфекции являются африканские крысы. Заболевание эндемично для таких стран, как Бенин, Гвинея, Гана, Либерия, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерия.
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здоровье - общество, россия, айова, сша, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Айова, США, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с лихорадкой Ласса

Роспотребнадзор: В России не выявили случаев заболевания лихорадкой Ласса

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкКоридор городской больницы
Коридор городской больницы - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Коридор городской больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На территории России случаев заболевания лихорадкой Ласса не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По имеющийся информации, в штате Айова США зарегистрирован один предполагаемый случай заболевания лихорадкой Ласса, связанный с завозом инфекции из эндемичной страны, пояснили в пресс-службе.
"Роспотребнадзор на системной основе проводит оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в России и зарубежных странах. На территории РФ случаев заболевания лихорадкой Ласса не зарегистрировано",- говорится в сообщении.
Специалистами Роспотребнадзора разработана высокочувствительная тест-система для диагностики лихорадки Ласса, отметили в ведомстве.
Также Роспотребнадзор сотрудничает с коллегами из стран Африки для мониторинга и изучения опасных инфекций. На континенте действуют два совместных научно-исследовательских центра и несколько мобильных противоэпидемических лабораторий ведомства, пояснили в пресс-службе.
Лихорадка Ласса – острое вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом. Основными носителями инфекции являются африканские крысы. Заболевание эндемично для таких стран, как Бенин, Гвинея, Гана, Либерия, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерия.
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