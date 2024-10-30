https://ria.ru/20241030/lavrov-1980858542.html
Планы разобщить Русский мир бесперспективны, заявил Лавров
Планы разобщить Русский мир бесперспективны, заявил Лавров - РИА Новости, 30.10.2024
Планы разобщить Русский мир бесперспективны, заявил Лавров
Планы разобщить Русский мир бесперспективны, кто бы их ни вынашивал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:25
2024-10-30T11:25
2024-10-30T11:25
россия
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Планы разобщить Русский мир бесперспективны, кто бы их ни вынашивал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ситуация в мире сказывается и на нашей с вами работе. Традиционные советы по организации соотечественников и другие объединения в недружественных странах сталкиваются с серьезным давлением, проявлениями русофобии, иных видов дискриминации, попытками отменить российскую культуру и русский язык из общественной и даже повседневной жизни, расколоть мировое православие", - сказал Лавров в ходе открытия восьмого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. Министр при этом выразил уверенность в тщетности попыток разобщить представителей Русского мира. "Представительный состав участников нынешнего конгресса наглядно демонстрирует, что намерения разобщить Русский мир, кто бы их ни вынашивал, абсолютно бесперспективны", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241027/lavrov-1980354619.html
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россия, сергей лавров, общество
Россия, Сергей Лавров, Общество
Планы разобщить Русский мир бесперспективны, заявил Лавров
Лавров: планы разобщить Русский мир бесперспективны, кто бы их ни вынашивал
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Планы разобщить Русский мир бесперспективны, кто бы их ни вынашивал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ситуация в мире сказывается и на нашей с вами работе. Традиционные советы по организации соотечественников и другие объединения в недружественных странах сталкиваются с серьезным давлением, проявлениями русофобии, иных видов дискриминации, попытками отменить российскую культуру и русский язык из общественной и даже повседневной жизни, расколоть мировое православие", - сказал Лавров в ходе открытия восьмого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Министр при этом выразил уверенность в тщетности попыток разобщить представителей Русского мира.
"Представительный состав участников нынешнего конгресса наглядно демонстрирует, что намерения разобщить Русский мир, кто бы их ни вынашивал, абсолютно бесперспективны", - подчеркнул он.