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В Кемерово при столкновении иномарки с КамАЗом погибли два человека - РИА Новости, 30.10.2024
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08:47 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kuzbass-1980832973.html
В Кемерово при столкновении иномарки с КамАЗом погибли два человека
В Кемерово при столкновении иномарки с КамАЗом погибли два человека - РИА Новости, 30.10.2024
В Кемерово при столкновении иномарки с КамАЗом погибли два человека
Водитель иномарки в Кемерово при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с бурильно-крановой машиной "КамАЗ", погибли два человека, сообщает пресс-служба РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:47
2024-10-30T08:47
происшествия
кемерово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Водитель иномарки в Кемерово при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с бурильно-крановой машиной "КамАЗ", погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу. Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 08.35 (4.35 мск) на автодороге Кемерово - Андреевка. На место незамедлительно были направлены следователь и эксперт-криминалист ГУ МВД по Кемеровской области, следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово, а также сотрудники госавтоинспекции. "Предварительно установлено, что водитель "Тойоты", двигаясь со стороны областного центра в направлении жилого района Лесная Поляна, приступил к обгону попутного транспорта и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались 45-летний водитель легкового автомобиля и его 44-летняя пассажирка", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
https://ria.ru/20241029/dtp-1980791983.html
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происшествия, кемерово, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область
В Кемерово при столкновении иномарки с КамАЗом погибли два человека

МВД: в Кемерово при столкновении иномарки с КамАЗом погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Водитель иномарки в Кемерово при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с бурильно-крановой машиной "КамАЗ", погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 08.35 (4.35 мск) на автодороге Кемерово - Андреевка. На место незамедлительно были направлены следователь и эксперт-криминалист ГУ МВД по Кемеровской области, следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово, а также сотрудники госавтоинспекции.
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"Предварительно установлено, что водитель "Тойоты", двигаясь со стороны областного центра в направлении жилого района Лесная Поляна, приступил к обгону попутного транспорта и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались 45-летний водитель легкового автомобиля и его 44-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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