https://ria.ru/20241030/kurskaya_oblast-1980821708.html

В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район

В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район - РИА Новости, 30.10.2024

В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район

Расчеты самоходок "Гвоздика" тульских десантников предотвратили попытку прорыва украинской бронетехники в Глушковский район Курской области, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T05:05

2024-10-30T05:05

2024-10-30T07:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

глушковский район

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979064891_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_2ecaec9061c62b3844f077a74621f2c2.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Расчеты самоходок "Гвоздика" тульских десантников предотвратили попытку прорыва украинской бронетехники в Глушковский район Курской области, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, артиллерия тульского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронетехники ВСУ, пытающихся прорваться в Глушковский район Курской области со стороны Украины. Как рассказали в Минобороны, расчеты беспилотников выявили бронетехнику ВСУ, направлявшуюся в сторону российских оборонительных позиций. Расчеты "Гвоздик" с закрытых огневых позиций отработали и сожгла украинскую технику.По данным Минобороны, в результате противник недосчитался нескольких единиц боевой бронетехники как советского, так и западного производства.

https://ria.ru/20241030/kurskaya_oblast-1980820498.html

https://ria.ru/20241029/peskov-1980673536.html

курская область

глушковский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, глушковский район, украина