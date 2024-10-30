Рейтинг@Mail.ru
В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 30.10.2024 (обновлено: 07:33 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/kurskaya_oblast-1980821708.html
В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район
В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район - РИА Новости, 30.10.2024
В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район
Расчеты самоходок "Гвоздика" тульских десантников предотвратили попытку прорыва украинской бронетехники в Глушковский район Курской области, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:05
2024-10-30T07:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
глушковский район
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979064891_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_2ecaec9061c62b3844f077a74621f2c2.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Расчеты самоходок "Гвоздика" тульских десантников предотвратили попытку прорыва украинской бронетехники в Глушковский район Курской области, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, артиллерия тульского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронетехники ВСУ, пытающихся прорваться в Глушковский район Курской области со стороны Украины. Как рассказали в Минобороны, расчеты беспилотников выявили бронетехнику ВСУ, направлявшуюся в сторону российских оборонительных позиций. Расчеты "Гвоздик" с закрытых огневых позиций отработали и сожгла украинскую технику.По данным Минобороны, в результате противник недосчитался нескольких единиц боевой бронетехники как советского, так и западного производства.
https://ria.ru/20241030/kurskaya_oblast-1980820498.html
https://ria.ru/20241029/peskov-1980673536.html
курская область
глушковский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979064891_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_52ebd8a7e21ba8eecd1ac19bf1c90548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, глушковский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Глушковский район, Украина
В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район

Десант предотвратил попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области

© AP PhotoСолдат ВСУ на улице Суджи
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице Суджи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Расчеты самоходок "Гвоздика" тульских десантников предотвратили попытку прорыва украинской бронетехники в Глушковский район Курской области, сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, артиллерия тульского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронетехники ВСУ, пытающихся прорваться в Глушковский район Курской области со стороны Украины.
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Жительница Курской области погибла, прикрыв собой дочь при обстреле ВСУ
04:38
Как рассказали в Минобороны, расчеты беспилотников выявили бронетехнику ВСУ, направлявшуюся в сторону российских оборонительных позиций. Расчеты "Гвоздик" с закрытых огневых позиций отработали и сожгла украинскую технику.
По данным Минобороны, в результате противник недосчитался нескольких единиц боевой бронетехники как советского, так и западного производства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Песков ответил на вопрос о солдатах КНДР в Курской области
Вчера, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьГлушковский районУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала