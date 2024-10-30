https://ria.ru/20241030/kurskaya_oblast-1980821708.html
В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район
В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район - РИА Новости, 30.10.2024
В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район
Расчеты самоходок "Гвоздика" тульских десантников предотвратили попытку прорыва украинской бронетехники в Глушковский район Курской области, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:05
2024-10-30T05:05
2024-10-30T07:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
глушковский район
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Расчеты самоходок "Гвоздика" тульских десантников предотвратили попытку прорыва украинской бронетехники в Глушковский район Курской области, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, артиллерия тульского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронетехники ВСУ, пытающихся прорваться в Глушковский район Курской области со стороны Украины. Как рассказали в Минобороны, расчеты беспилотников выявили бронетехнику ВСУ, направлявшуюся в сторону российских оборонительных позиций. Расчеты "Гвоздик" с закрытых огневых позиций отработали и сожгла украинскую технику.По данным Минобороны, в результате противник недосчитался нескольких единиц боевой бронетехники как советского, так и западного производства.
https://ria.ru/20241030/kurskaya_oblast-1980820498.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, глушковский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Глушковский район, Украина
В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район
Десант предотвратил попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области