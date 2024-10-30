https://ria.ru/20241030/kurskaya-1980923047.html

Минобороны уточнило потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

Минобороны уточнило потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область - РИА Новости, 30.10.2024

Минобороны уточнило потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

Минобороны РФ уточнило, что украинские войска за время боевых действий на курском направлении потеряли 28 300 военнослужащих. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:52

2024-10-30T14:52

2024-10-30T14:52

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сша

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967657105_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_af35b10bf540bd2ecf83a58403cda7b7.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны РФ уточнило, что украинские войска за время боевых действий на курском направлении потеряли 28 300 военнослужащих. Ранее министерство сообщило, что ВСУ с момента вторжения в Курскую область потеряли 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1055 боевых бронированных машин, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241015/vsu-1978055917.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)