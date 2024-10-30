https://ria.ru/20241030/kurskaya-1980906426.html
Российские военные поразили силы 14 бригад ВСУ в курском приграничье
Российские военные поразили силы 14 бригад ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 30.10.2024
Российские военные поразили силы 14 бригад ВСУ в курском приграничье
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 19 приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:49
2024-10-30T13:49
2024-10-30T13:49
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 19 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 103-й, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в семи районах Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные поразили силы 14 бригад ВСУ в курском приграничье
ВС РФ поразили солдат и технику 14 бригад ВСУ в 19 районах курского приграничья
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 19 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ
.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 103-й, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в семи районах Сумской области.