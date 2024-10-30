https://ria.ru/20241030/kursk-1980955332.html

В Курской области сбили еще одну украинскую ракету

В Курской области сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 30.10.2024

В Курской области сбили еще одну украинскую ракету

Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:30

2024-10-30T16:30

2024-10-30T17:10

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 30 окт - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Ранее в среду Смирнов сообщал, что днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета."Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20241030/kurskaya-1980923047.html

курская область

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)