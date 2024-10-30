https://ria.ru/20241030/kursk-1980955332.html
В Курской области сбили еще одну украинскую ракету
В Курской области сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 30.10.2024
В Курской области сбили еще одну украинскую ракету
Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:30
2024-10-30T16:30
2024-10-30T17:10
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
КУРСК, 30 окт - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Ранее в среду Смирнов сообщал, что днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета."Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20241030/kurskaya-1980923047.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили еще одну украинскую ракету
Губернатор: еще одна украинская ракета сбита в Курской области