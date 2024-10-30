ВСУ начали отступать из Курахово
Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ начали отвод сил из Курахово
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска начали отводить силы из Курахово, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
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"Из района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", — сказал он.
Курахово — город к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющий оперативно-стратегическое значение. Его взятие создает угрозу для украинских войск сразу на двух направлениях. С одной стороны, это значительно усложнит снабжение украинских сил, а в случае прорыва к Константиновке за Парасковиевкой положение ВСУ может стать критическим. С другой стороны, освобождение Курахово угрожает украинским войскам, занимающим позиции к северу от него, хотя здесь продвижение усложняет Кураховское водохранилище. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад — к селу Богатырь и поселку Великая Новоселка.
По словам Кимаковского, за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и украинское командование понимает, что российские войска смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово.
Кимаковский отметил также, что у ВСУ на Южнодонецком направлении "большая беда", подтверждением чему могут служить кадры объективного контроля из Курахово.
О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
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