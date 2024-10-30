https://ria.ru/20241030/kurakhovo-1980893570.html

ВСУ начали отступать из Курахово

ВСУ начали отступать из Курахово - РИА Новости, 30.10.2024

ВСУ начали отступать из Курахово

Украинские войска начали отводить силы из Курахово, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:54

2024-10-30T12:54

2024-10-30T14:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска начали отводить силы из Курахово, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Из района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", — сказал он.По словам Кимаковского, за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и украинское командование понимает, что российские войска смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово. Кимаковский отметил также, что у ВСУ на Южнодонецком направлении "большая беда", подтверждением чему могут служить кадры объективного контроля из Курахово.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия