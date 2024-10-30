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ВСУ начали отступать из Курахово - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 30.10.2024 (обновлено: 14:21 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/kurakhovo-1980893570.html
ВСУ начали отступать из Курахово
ВСУ начали отступать из Курахово - РИА Новости, 30.10.2024
ВСУ начали отступать из Курахово
Украинские войска начали отводить силы из Курахово, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:54
2024-10-30T14:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска начали отводить силы из Курахово, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Из района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", — сказал он.По словам Кимаковского, за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и украинское командование понимает, что российские войска смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово. Кимаковский отметил также, что у ВСУ на Южнодонецком направлении "большая беда", подтверждением чему могут служить кадры объективного контроля из Курахово.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
ВСУ начали отступать из Курахово

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ начали отвод сил из Курахово

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска начали отводить силы из Курахово, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«
"Из района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", — сказал он.

Курахово — город к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющий оперативно-стратегическое значение. Его взятие создает угрозу для украинских войск сразу на двух направлениях. С одной стороны, это значительно усложнит снабжение украинских сил, а в случае прорыва к Константиновке за Парасковиевкой положение ВСУ может стать критическим. С другой стороны, освобождение Курахово угрожает украинским войскам, занимающим позиции к северу от него, хотя здесь продвижение усложняет Кураховское водохранилище. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад — к селу Богатырь и поселку Великая Новоселка.

По словам Кимаковского, за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и украинское командование понимает, что российские войска смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово.
Кимаковский отметил также, что у ВСУ на Южнодонецком направлении "большая беда", подтверждением чему могут служить кадры объективного контроля из Курахово.
О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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