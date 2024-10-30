https://ria.ru/20241030/krym-1981006534.html

Во Франции неожиданно отреагировали на ситуацию в Донбассе словами о Крыме

Во Франции неожиданно отреагировали на ситуацию в Донбассе словами о Крыме - РИА Новости, 30.10.2024

Во Франции неожиданно отреагировали на ситуацию в Донбассе словами о Крыме

Читатели Figaro отреагировали на отступление ВСУ в Донбассе словами в поддержку России. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:58

2024-10-30T19:58

2024-10-30T19:58

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

россия

донецкая народная республика

сергей шойгу

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели Figaro отреагировали на отступление ВСУ в Донбассе словами в поддержку России.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день."То есть украинцы готовятся к обороне на Днепре после того, как собирались вернуть Крым? Возможно, им стоит подумать об отступлении в Карпаты", — написал Dietrich Legrand."ЕС должен был поддержать Россию. Он ошибся с выбором — и мы вместе с ним", — поделился мнением Bon plein."Не могу дождаться, когда русские выиграют", — добавил anonyme."И они все еще не хотят вести переговоры? Чем дольше будут ждать, тем больнее будет результат!" — предупредил Alexandre."Президент Путин недавно отметил, что наступление ускоряется. Наступательные операции идут непрерывно, согласно правилам оперативного искусства", — резюмировал araucaria luxurians.Ранее в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что украинские войска начали отводить силы из Курахово. По словам Кимаковского, за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и командование в Киеве понимает, что российские войска смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980936046.html

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980949677.html

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980993537.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

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в мире, донбасс, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, евросоюз