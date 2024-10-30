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Во Франции неожиданно отреагировали на ситуацию в Донбассе словами о Крыме - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/krym-1981006534.html
Во Франции неожиданно отреагировали на ситуацию в Донбассе словами о Крыме
Во Франции неожиданно отреагировали на ситуацию в Донбассе словами о Крыме - РИА Новости, 30.10.2024
Во Франции неожиданно отреагировали на ситуацию в Донбассе словами о Крыме
Читатели Figaro отреагировали на отступление ВСУ в Донбассе словами в поддержку России. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:58
2024-10-30T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели Figaro отреагировали на отступление ВСУ в Донбассе словами в поддержку России.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день."То есть украинцы готовятся к обороне на Днепре после того, как собирались вернуть Крым? Возможно, им стоит подумать об отступлении в Карпаты", — написал Dietrich Legrand."ЕС должен был поддержать Россию. Он ошибся с выбором — и мы вместе с ним", — поделился мнением Bon plein."Не могу дождаться, когда русские выиграют", — добавил anonyme."И они все еще не хотят вести переговоры? Чем дольше будут ждать, тем больнее будет результат!" — предупредил Alexandre."Президент Путин недавно отметил, что наступление ускоряется. Наступательные операции идут непрерывно, согласно правилам оперативного искусства", — резюмировал araucaria luxurians.Ранее в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что украинские войска начали отводить силы из Курахово. По словам Кимаковского, за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и командование в Киеве понимает, что российские войска смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980936046.html
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980949677.html
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донбасс
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в мире, донбасс, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Евросоюз

Во Франции неожиданно отреагировали на ситуацию в Донбассе словами о Крыме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму
Побережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Побережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели Figaro отреагировали на отступление ВСУ в Донбассе словами в поддержку России.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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"То есть украинцы готовятся к обороне на Днепре после того, как собирались вернуть Крым? Возможно, им стоит подумать об отступлении в Карпаты", — написал Dietrich Legrand.
"ЕС должен был поддержать Россию. Он ошибся с выбором — и мы вместе с ним", — поделился мнением Bon plein.
"Не могу дождаться, когда русские выиграют", — добавил anonyme.
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"И они все еще не хотят вести переговоры? Чем дольше будут ждать, тем больнее будет результат!" — предупредил Alexandre.
"Президент Путин недавно отметил, что наступление ускоряется. Наступательные операции идут непрерывно, согласно правилам оперативного искусства", — резюмировал araucaria luxurians.
Ранее в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что украинские войска начали отводить силы из Курахово. По словам Кимаковского, за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и командование в Киеве понимает, что российские войска смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово.
О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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