https://ria.ru/20241030/kredit-1980812163.html
Россиян лишат еще одной возможности получить недорогой кредит
Россиян лишат еще одной возможности получить недорогой кредит - РИА Новости, 30.10.2024
Россиян лишат еще одной возможности получить недорогой кредит
С 1 ноября нецелевые потребительские кредиты под залог авто подпадают под новые макропруденциальные ограничения, которые призваны сократить раздачу денег... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T02:17
2024-10-30T02:17
2024-10-30T02:17
экономика
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андрей сироткин
синергия
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кредит
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. С 1 ноября нецелевые потребительские кредиты под залог авто подпадают под новые макропруденциальные ограничения, которые призваны сократить раздачу денег заемщикам, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.Речь идет не о классическом автокредитовании, а о выдаче потребкредита под залог автомобиля — на фоне высоких ставок число таких займов с начала года существенно увеличилось. В основном это заемщики, у которых предельная долговая нагрузка намного выше разрешенных 50 процентов.“Человек порой приходит за новым кредитом, когда он большую часть своего ежемесячного дохода (порядка 60-80 процентов) уже отдает банку", — пояснил эксперт.В этом случае риск потери кредитоспособности с учетом нынешнего уровня инфляции довольно велик, что увеличивает кредитные риски банков. Ограничения предполагают введение повышенных надбавок к коэффициентам риска. Они должны побудить банки не гнаться за прибылью, раздавая деньги уже закредитованным заемщикам, пусть даже под залог авто, заключил Сироткин.
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экономика, ипотека, андрей сироткин, синергия, кредиты, кредит
Экономика, Ипотека, Андрей Сироткин, Синергия, Кредиты, Кредит
Россиян лишат еще одной возможности получить недорогой кредит
Преподаватель Сироткин: с 1 ноября на кредиты под залог авто наложат ограничения