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Космические силы США намерены готовиться к возможному конфликту в космосе - РИА Новости, 30.10.2024
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13:15 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kosmos-1980899609.html
Космические силы США намерены готовиться к возможному конфликту в космосе
Космические силы США намерены готовиться к возможному конфликту в космосе - РИА Новости, 30.10.2024
Космические силы США намерены готовиться к возможному конфликту в космосе
Космические силы США намерены к 2026 году устранить имеющиеся важные пробелы в своей структуре командования и управления, чтобы обеспечить готовность к... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:15
2024-10-30T13:15
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Космические силы США намерены к 2026 году устранить имеющиеся важные пробелы в своей структуре командования и управления, чтобы обеспечить готовность к возможному конфликту в космосе, заявила ответственная за объединение систем в командовании космическими силами Соединенных Штатов Леон Клэр. Как сообщает портал Defense News, к 2026 году Космическое командование ВВС США собирается полностью интегрировать в структуру командования и управления космических сил "четыре высокоприоритетные засекреченные системы". "Вся суть в том, чтобы быть готовыми к космическому соперничеству к 2026 году и располагать людьми, процессами, инструментами, доктриной, вообще всем, чтобы мы могли действовать эффективно", - приводит портал слова Леон Клэр. Как сообщает Defense News, Космические силы США еще летом начали "кампанию по подготовке к потенциальному конфликту", закрывая высокоприоритетные пробелы в своей архитектуре командования и управления. Как отмечает портал со ссылкой на слова Клэр, для достижения поставленных целей в срок Космическому командованию, возможно, придется отложить реализацию других проектов. Также она заявила, что ее команда координирует действия с командованием космическими операциями, Национальным управлением военно-космической разведки (NRO) и Агентством по противоракетной обороне США.
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Космические силы США намерены готовиться к возможному конфликту в космосе

Defense News: космические силы США готовятся к возможному конфликту в космосе

© iStock.com / forplaydayКосмический аппарат
Космический аппарат - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© iStock.com / forplayday
Космический аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Космические силы США намерены к 2026 году устранить имеющиеся важные пробелы в своей структуре командования и управления, чтобы обеспечить готовность к возможному конфликту в космосе, заявила ответственная за объединение систем в командовании космическими силами Соединенных Штатов Леон Клэр.
Как сообщает портал Defense News, к 2026 году Космическое командование ВВС США собирается полностью интегрировать в структуру командования и управления космических сил "четыре высокоприоритетные засекреченные системы".
"Вся суть в том, чтобы быть готовыми к космическому соперничеству к 2026 году и располагать людьми, процессами, инструментами, доктриной, вообще всем, чтобы мы могли действовать эффективно", - приводит портал слова Леон Клэр.
Как сообщает Defense News, Космические силы США еще летом начали "кампанию по подготовке к потенциальному конфликту", закрывая высокоприоритетные пробелы в своей архитектуре командования и управления.
Как отмечает портал со ссылкой на слова Клэр, для достижения поставленных целей в срок Космическому командованию, возможно, придется отложить реализацию других проектов. Также она заявила, что ее команда координирует действия с командованием космическими операциями, Национальным управлением военно-космической разведки (NRO) и Агентством по противоракетной обороне США.
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