https://ria.ru/20241030/koreya-1980971973.html

В Сеуле сравнили отправку военной миссии на Украину с Корейской войной

В Сеуле сравнили отправку военной миссии на Украину с Корейской войной - РИА Новости, 30.10.2024

В Сеуле сравнили отправку военной миссии на Украину с Корейской войной

Высокопоставленный представитель офиса президента Южной Кореи, говоря о необходимости отправки собственной военной миссии на Украину на фоне неподтвержденных... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:27

2024-10-30T17:27

2024-10-30T17:27

специальная военная операция на украине

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украина

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Высокопоставленный представитель офиса президента Южной Кореи, говоря о необходимости отправки собственной военной миссии на Украину на фоне неподтвержденных сообщений о якобы отправке туда военных КНДР, сравнил эту ситуацию с Корейской войной, передаёт агентство Рёнхап. "Как и в случае с возможностью становления нынешней свободной и процветающей Республики Корея благодаря тому, что во время Корейской войны войска объединенных наций, включавшие более 16 государств, прибыли в Республику Корея и сражались, проливая свою кровь, (это необходимо - ред.) для обеспечения нашей собственной безопасности и ради ответственного вклада в мир во всем мире. Хотя тут важны и пожелания США, но настолько же важен наш (собственный - ред.) мотив и национальные интересы", - заявил журналистам представитель президентской администрации. По его словам, у Сеула "есть долг наблюдать, анализировать и мониторить военную ситуацию, связанную с деятельностью северокорейской армии на Украине - нашем союзнике". Он также подчеркнул, что такой анализ необходим и самой Южной Корее "в оборонительных целях", и в администрации президента "чувствуют необходимость" заранее создать соответствующую группу и вести подготовку к ее отправке. Как отметил чиновник, неважно, будет ли эта группа называться мониторинговой или группой по анализу военной ситуации, но в офисе президента Южной Кореи считают, что "есть смысл всерьез рассмотреть возможность" не ограничивать деятельность миссии "военными вопросами", поставив перед ней задачу обеспечения "психологического воздействия" на северокорейских военных с целью оставления ими своих позиций. При этом он заявил, что приписываемая КНДР отправка своих военных в зону украинского конфликта, которую в Пхеньяне и Москве ранее называли беспочвенными слухами, якобы еще не состоялась и южнокорейские власти "наблюдают, когда они вступят в реальный бой". А чиновник южнокорейского минобороны, ответственный за боеприпасы, который был в составе делегации, недавно посещавшей штаб-квартиру НАТО, принял в ней участие якобы "для помощи делегации с пониманием информации по боеприпасам северокорейских вооруженных сил, которые предоставляет противоположная сторона". В среду депутаты от Объединенной демократической партии Ким Бён Чжу и Партии обновления отечества Ким Чжун Хён провели пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что отправка на консультации с НАТО офицера сухопутных войск, ответственного за политику в сфере боеприпасов, свидетельствует о том, что правительство Юн Сок Ёля рассматривает возможность оказания помощи Украине летальными вооружениями. В ходе заседания высшего совета партии Ким Бён Чжу также подчеркнул, что если правительство попытается без согласия парламента отправить южнокорейских военных на Украину, то контролирующая Национальное собрание демократическая партия прибегнет к различным юридическим мерам, вплоть до импичмента министру обороны. Депутат напомнил, что согласно статье 60 конституции Республики Корея, для отправки вооруженных сил за рубеж необходимо заручиться согласием парламента. По его словам, правительство пытается замаскировать отправку войск на Украину, называя военную миссию "мониторинговой" или "наблюдательной", однако речь, по-видимому, идет о развертывании психологической войны, что может спровоцировать "прокси-войну между Югом и Севером". Ким Бён Чжу - генерал армии в отставке и бывший замкомандующего Объединенного военного командования Южной Кореи и США - также отметил, что "содержание слухов об отправке северокорейских военных и влиянии, которое это на нас окажет, не являются настолько очевидными, чтобы оказывать (Киеву - ред.) поддержку боеприпасами, нарушая при этом нормы и оставляя дыры в боеготовности вооруженных сил". Новый базовый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, заключенный во время российского-корейского саммита в Пхеньяне в июне этого года, содержит положения о взаимной обороне в случае вооруженного нападения со стороны какого-либо государства или нескольких государств. В ходе недавнего интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - это суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html

https://ria.ru/20241029/peskov-1980673536.html

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южная корея

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в мире, украина, южная корея, кндр (северная корея)