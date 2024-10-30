Рейтинг@Mail.ru
Более 100 экспортных контрактов заключили при помощи Фонда ВЭД Подмосковья - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:53 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kontrakty-1980907309.html
Более 100 экспортных контрактов заключили при помощи Фонда ВЭД Подмосковья
Более 100 экспортных контрактов заключили при помощи Фонда ВЭД Подмосковья - РИА Новости, 30.10.2024
Более 100 экспортных контрактов заключили при помощи Фонда ВЭД Подмосковья
Более 100 экспортных контрактов с начала текущего года заключили компании Подмосковья при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:53
2024-10-30T13:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
предприниматели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940126642_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3f94111e1ef0257458a6887811940d2c.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 100 экспортных контрактов с начала текущего года заключили компании Подмосковья при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компании заключают крупные контракты и развивают внешнеэкономические связи при содействии Фонда поддержки ВЭД МО. Часто они сотрудничают сразу с несколькими зарубежными партнерами, расширяя свое присутствие заграницей. Так, с начала этого года подмосковными предпринимателями были заключены 104 экспортных контракта на общую сумму 75,2 миллиона долларов", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что основными направлениями экспорта по заключенным контрактам стали легкая и химическая промышленность, продукты питания, металлообработка. При содействии Фонда поддержки ВЭД МО на международных выставках предприниматели представляют свою продукцию в рамках коллективного стенда региона. Фонд берет на себя организационные вопросы компаний-экспонентов и расходы, которые связаны с выставкой. Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980665284.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940126642_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42fdd17dcdc68177b34b4559d8ca22dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), предприниматели
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Предприниматели

Более 100 экспортных контрактов заключили при помощи Фонда ВЭД Подмосковья

© iStock.com / ilkercelikМужчина подписывает договор
Мужчина подписывает договор - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© iStock.com / ilkercelik
Мужчина подписывает договор
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 100 экспортных контрактов с начала текущего года заключили компании Подмосковья при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Компании заключают крупные контракты и развивают внешнеэкономические связи при содействии Фонда поддержки ВЭД МО. Часто они сотрудничают сразу с несколькими зарубежными партнерами, расширяя свое присутствие заграницей. Так, с начала этого года подмосковными предпринимателями были заключены 104 экспортных контракта на общую сумму 75,2 миллиона долларов", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Более четырех млрд рублей вложат в новый индустриальный парк в Подмосковье
29 октября, 12:18
Она отметила, что основными направлениями экспорта по заключенным контрактам стали легкая и химическая промышленность, продукты питания, металлообработка.
При содействии Фонда поддержки ВЭД МО на международных выставках предприниматели представляют свою продукцию в рамках коллективного стенда региона. Фонд берет на себя организационные вопросы компаний-экспонентов и расходы, которые связаны с выставкой.
Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Предприниматели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала