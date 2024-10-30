https://ria.ru/20241030/kontrakty-1980907309.html
Более 100 экспортных контрактов заключили при помощи Фонда ВЭД Подмосковья
Более 100 экспортных контрактов заключили при помощи Фонда ВЭД Подмосковья - РИА Новости, 30.10.2024
Более 100 экспортных контрактов заключили при помощи Фонда ВЭД Подмосковья
Более 100 экспортных контрактов с начала текущего года заключили компании Подмосковья при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:53
2024-10-30T13:53
2024-10-30T13:53
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 100 экспортных контрактов с начала текущего года заключили компании Подмосковья при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компании заключают крупные контракты и развивают внешнеэкономические связи при содействии Фонда поддержки ВЭД МО. Часто они сотрудничают сразу с несколькими зарубежными партнерами, расширяя свое присутствие заграницей. Так, с начала этого года подмосковными предпринимателями были заключены 104 экспортных контракта на общую сумму 75,2 миллиона долларов", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что основными направлениями экспорта по заключенным контрактам стали легкая и химическая промышленность, продукты питания, металлообработка. При содействии Фонда поддержки ВЭД МО на международных выставках предприниматели представляют свою продукцию в рамках коллективного стенда региона. Фонд берет на себя организационные вопросы компаний-экспонентов и расходы, которые связаны с выставкой. Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980665284.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), предприниматели
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Предприниматели
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 100 экспортных контрактов с начала текущего года заключили компании Подмосковья при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Компании заключают крупные контракты и развивают внешнеэкономические связи при содействии Фонда поддержки ВЭД МО. Часто они сотрудничают сразу с несколькими зарубежными партнерами, расширяя свое присутствие заграницей. Так, с начала этого года подмосковными предпринимателями были заключены 104 экспортных контракта на общую сумму 75,2 миллиона долларов", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что основными направлениями экспорта по заключенным контрактам стали легкая и химическая промышленность, продукты питания, металлообработка.
При содействии Фонда поддержки ВЭД МО на международных выставках предприниматели
представляют свою продукцию в рамках коллективного стенда региона. Фонд берет на себя организационные вопросы компаний-экспонентов и расходы, которые связаны с выставкой.
Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".