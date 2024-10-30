https://ria.ru/20241030/kobakhidze-1980902754.html
В Грузии заявили, что выборы были справедливыми
В Грузии заявили, что выборы были справедливыми - РИА Новости, 30.10.2024
В Грузии заявили, что выборы были справедливыми
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду, что прошедшие парламентские выборы были справедливыми и конкурентными, Центральной избирательной... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:31
2024-10-30T13:31
2024-10-30T13:49
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ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду, что прошедшие парламентские выборы были справедливыми и конкурентными, Центральной избирательной комиссии нечего скрывать.Прокуратура Грузии ранее в среду заявила, что на основании обращения ЦИК страны начала расследование дела о возможной фальсификации итогов прошедших 26 октября парламентских выборов. В ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее ждут в ведомстве 31 октября."Спасибо ЦИК за открытость... Все это указывает на то, что ЦИК нечего скрывать. Выборы были чистыми, справедливыми и конкурентными", - заявил Кобахидзе журналистам и поблагодарил прокуратуру за быстрое реагирование на обращение Центризбиркома.По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам.
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грузия, россия, в мире, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
Грузия, Россия, В мире, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии заявили, что выборы были справедливыми
Кобахидзе: выборы были справедливыми, ЦИК Грузии нечего скрывать