https://ria.ru/20241030/kndr-1980981454.html

Глава МИД КНДР прибыла в Москву

Глава МИД КНДР прибыла в Москву - РИА Новости, 30.10.2024

Глава МИД КНДР прибыла в Москву

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи в среду прибыла в Москву, где у нее позже пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:06

2024-10-30T18:06

2024-10-30T18:37

москва

россия

цой сон хи

мид кндр

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980642969_0:89:1855:1132_1920x0_80_0_0_024fffe72a3023f171c3dc717345307e.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи в среду прибыла в Москву, где у нее позже пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, что глава МИД КНДР прибывает в Москву с официальным визитом для проведения стратегических консультаций с главой МИД РФ Лавровым. Она также не уточнила времени встречи, сообщив, что министерство иностранных дел РФ проинформирует о деталях и датах дополнительно. По ее словам, визит Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой, Москва и Пхеньян нацелены проводить регулярные консультации."Да, (министр) приехала", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда пройдут переговоры с российским министром.Визит проходит на фоне обеспокоенности ряда стран, в том числе западных, в связи с развитием военного сотрудничества между РФ и КНДР, а также информацией об отправке северокорейских военных в РФ.Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Путин ранее в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.

https://ria.ru/20241030/mid-1980921481.html

https://ria.ru/20241029/peskov-1980669648.html

москва

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, цой сон хи, мид кндр, кндр (северная корея)