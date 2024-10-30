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Глава МИД КНДР прибыла в Москву - РИА Новости, 30.10.2024
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18:06 30.10.2024 (обновлено: 18:37 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/kndr-1980981454.html
Глава МИД КНДР прибыла в Москву
Глава МИД КНДР прибыла в Москву - РИА Новости, 30.10.2024
Глава МИД КНДР прибыла в Москву
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи в среду прибыла в Москву, где у нее позже пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:06
2024-10-30T18:37
москва
россия
цой сон хи
мид кндр
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи в среду прибыла в Москву, где у нее позже пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, что глава МИД КНДР прибывает в Москву с официальным визитом для проведения стратегических консультаций с главой МИД РФ Лавровым. Она также не уточнила времени встречи, сообщив, что министерство иностранных дел РФ проинформирует о деталях и датах дополнительно. По ее словам, визит Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой, Москва и Пхеньян нацелены проводить регулярные консультации."Да, (министр) приехала", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда пройдут переговоры с российским министром.Визит проходит на фоне обеспокоенности ряда стран, в том числе западных, в связи с развитием военного сотрудничества между РФ и КНДР, а также информацией об отправке северокорейских военных в РФ.Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Путин ранее в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.
https://ria.ru/20241030/mid-1980921481.html
https://ria.ru/20241029/peskov-1980669648.html
москва
россия
кндр (северная корея)
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москва, россия, цой сон хи, мид кндр, кндр (северная корея)
Москва, Россия, Цой Сон Хи, МИД КНДР, КНДР (Северная Корея)
Глава МИД КНДР прибыла в Москву

Глава МИД КНДР прибыла в Москву, где позже проведет переговоры с Лавровым

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи в среду прибыла в Москву, где у нее позже пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, что глава МИД КНДР прибывает в Москву с официальным визитом для проведения стратегических консультаций с главой МИД РФ Лавровым. Она также не уточнила времени встречи, сообщив, что министерство иностранных дел РФ проинформирует о деталях и датах дополнительно. По ее словам, визит Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой, Москва и Пхеньян нацелены проводить регулярные консультации.
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Захарова назвала визит главы МИД КНДР обычной дипломатической практикой
Вчера, 14:42
"Да, (министр) приехала", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда пройдут переговоры с российским министром.
Визит проходит на фоне обеспокоенности ряда стран, в том числе западных, в связи с развитием военного сотрудничества между РФ и КНДР, а также информацией об отправке северокорейских военных в РФ.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Путин ранее в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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29 октября, 12:32
 
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