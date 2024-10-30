Глава МИД КНДР прибыла в Москву
Глава МИД КНДР прибыла в Москву, где позже проведет переговоры с Лавровым
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи в среду прибыла в Москву, где у нее позже пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, что глава МИД КНДР прибывает в Москву с официальным визитом для проведения стратегических консультаций с главой МИД РФ Лавровым. Она также не уточнила времени встречи, сообщив, что министерство иностранных дел РФ проинформирует о деталях и датах дополнительно. По ее словам, визит Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой, Москва и Пхеньян нацелены проводить регулярные консультации.
"Да, (министр) приехала", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда пройдут переговоры с российским министром.
Визит проходит на фоне обеспокоенности ряда стран, в том числе западных, в связи с развитием военного сотрудничества между РФ и КНДР, а также информацией об отправке северокорейских военных в РФ.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Путин ранее в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.
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