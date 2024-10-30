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МИД прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР
МИД прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости, 30.10.2024
МИД прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Нет ничего необычного в том, что страны договариваются, в том числе по вопросам безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:02
2024-10-30T15:02
2024-10-30T15:18
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Нет ничего необычного в том, что страны договариваются, в том числе по вопросам безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ратификацию договора между РФ и КНДР."Нет ничего необычного, чрезвычайного в том, что два государства, хорошие соседи с историей отношений договариваются об основах взаимодействия в разных сферах, в том числе касающихся собственной безопасности", - сказала она в ходе брифинга.На вопрос, означает ли ратификация Россией договора пересмотр Москвой санкций СБ ООН по отношению к КНДР, она отметила, что Москва констатирует, что эти меры "полностью провалились", они не работают.Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241025/zakharova-1980162850.html
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россия, мария захарова, москва, пхеньян, владимир путин, оон
Россия, Мария Захарова, Москва, Пхеньян, Владимир Путин, ООН
МИД прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Захарова: нет ничего необычного в ратификации договора между Россией и КНДР