https://ria.ru/20241030/kndr-1980925036.html

МИД прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР

МИД прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости, 30.10.2024

МИД прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Нет ничего необычного в том, что страны договариваются, в том числе по вопросам безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:02

2024-10-30T15:02

2024-10-30T15:18

россия

мария захарова

москва

пхеньян

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Нет ничего необычного в том, что страны договариваются, в том числе по вопросам безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ратификацию договора между РФ и КНДР."Нет ничего необычного, чрезвычайного в том, что два государства, хорошие соседи с историей отношений договариваются об основах взаимодействия в разных сферах, в том числе касающихся собственной безопасности", - сказала она в ходе брифинга.На вопрос, означает ли ратификация Россией договора пересмотр Москвой санкций СБ ООН по отношению к КНДР, она отметила, что Москва констатирует, что эти меры "полностью провалились", они не работают.Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241025/zakharova-1980162850.html

россия

москва

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мария захарова, москва, пхеньян, владимир путин, оон