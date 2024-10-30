Рейтинг@Mail.ru
В Госсовете КНР высказались о закупке Тайванем вооружений - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kitay-1980889068.html
В Госсовете КНР высказались о закупке Тайванем вооружений
В Госсовете КНР высказались о закупке Тайванем вооружений - РИА Новости, 30.10.2024
В Госсовете КНР высказались о закупке Тайванем вооружений
Покупка Тайванем вооружений не сделает остров безопасным, а лишь увеличит угрозу военных действий, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:34
2024-10-30T12:34
в мире
технологии
тайвань
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Покупка Тайванем вооружений не сделает остров безопасным, а лишь увеличит угрозу военных действий, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники в индустрии сообщило, что Тайвань подписал с правительством США соглашения о возможности приобрести около тысячи ударных БПЛА для защиты от потенциальных действий армии КНР. Отмечается, что речь идет о закупках у американских компаний AeroVironment и Anduril Industries. "(Китай - ред.) со всей серьезностью заявляет администрации Лай Циндэ (глава администрации острова - ред.) , что, покупая вооружения, они не смогут купить безопасность, а лишь увеличат угрозу военных действий на Тайване,"- цитирует чиновника китайское издание "Чжунсиньван". Чжу Фэнлянь отметила, что сепаратистские действия сторонников независимости Тайваня и иностранное вмешательство не смогут помешать воссоединению острова с Китаем. "Материковая часть (Китая) решительно выступает против продажи вооружений США Тайваню. Американская сторона должна принять надлежащие меры по соблюдению принципа "одного Китая"… прекратить вооружение Тайваня, прекратить посылать неверные сигналы сепаратистским сторонникам независимости Тайваня", - добавила она. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html
https://ria.ru/20241014/tayvan-1977880187.html
https://ria.ru/20241014/tayvan-1977879895.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, тайвань, китай, сша
В мире, Технологии, Тайвань, Китай, США
В Госсовете КНР высказались о закупке Тайванем вооружений

Госсовет КНР: закупка Тайванем вооружений не сделает остров безопаснее

© AP Photo / Chan Long HeiФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Покупка Тайванем вооружений не сделает остров безопасным, а лишь увеличит угрозу военных действий, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники в индустрии сообщило, что Тайвань подписал с правительством США соглашения о возможности приобрести около тысячи ударных БПЛА для защиты от потенциальных действий армии КНР. Отмечается, что речь идет о закупках у американских компаний AeroVironment и Anduril Industries.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
До последнего тайваньца: американцы нашли себе новую Украину
15 октября, 08:00
"(Китай - ред.) со всей серьезностью заявляет администрации Лай Циндэ (глава администрации острова - ред.) , что, покупая вооружения, они не смогут купить безопасность, а лишь увеличат угрозу военных действий на Тайване,"- цитирует чиновника китайское издание "Чжунсиньван".
Чжу Фэнлянь отметила, что сепаратистские действия сторонников независимости Тайваня и иностранное вмешательство не смогут помешать воссоединению острова с Китаем.
"Материковая часть (Китая) решительно выступает против продажи вооружений США Тайваню. Американская сторона должна принять надлежащие меры по соблюдению принципа "одного Китая"… прекратить вооружение Тайваня, прекратить посылать неверные сигналы сепаратистским сторонникам независимости Тайваня", - добавила она.
Cхематическая карта района китайских учений Совместный острый меч — 2024Б вокруг Тайваня - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
США отреагировали на военные учения Китая вокруг Тайваня
14 октября, 06:49
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Тайвань на фоне учений Китая созвал совещание по нацбезопасности
14 октября, 06:44
 
В миреТехнологииТайваньКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала