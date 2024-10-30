https://ria.ru/20241030/kitay-1980889068.html

В Госсовете КНР высказались о закупке Тайванем вооружений

В Госсовете КНР высказались о закупке Тайванем вооружений - РИА Новости, 30.10.2024

В Госсовете КНР высказались о закупке Тайванем вооружений

Покупка Тайванем вооружений не сделает остров безопасным, а лишь увеличит угрозу военных действий, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:34

2024-10-30T12:34

2024-10-30T12:34

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Покупка Тайванем вооружений не сделает остров безопасным, а лишь увеличит угрозу военных действий, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники в индустрии сообщило, что Тайвань подписал с правительством США соглашения о возможности приобрести около тысячи ударных БПЛА для защиты от потенциальных действий армии КНР. Отмечается, что речь идет о закупках у американских компаний AeroVironment и Anduril Industries. "(Китай - ред.) со всей серьезностью заявляет администрации Лай Циндэ (глава администрации острова - ред.) , что, покупая вооружения, они не смогут купить безопасность, а лишь увеличат угрозу военных действий на Тайване,"- цитирует чиновника китайское издание "Чжунсиньван". Чжу Фэнлянь отметила, что сепаратистские действия сторонников независимости Тайваня и иностранное вмешательство не смогут помешать воссоединению острова с Китаем. "Материковая часть (Китая) решительно выступает против продажи вооружений США Тайваню. Американская сторона должна принять надлежащие меры по соблюдению принципа "одного Китая"… прекратить вооружение Тайваня, прекратить посылать неверные сигналы сепаратистским сторонникам независимости Тайваня", - добавила она. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html

https://ria.ru/20241014/tayvan-1977880187.html

https://ria.ru/20241014/tayvan-1977879895.html

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в мире, технологии, тайвань, китай, сша