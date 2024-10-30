https://ria.ru/20241030/kiev-1980895471.html

Киев не желает урегулирования, заявил премьер Словакии

Киев не желает урегулирования, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 30.10.2024

Киев не желает урегулирования, заявил премьер Словакии

Киев не желает урегулирования конфликта, потому что рассуждает о ядерном оружии на своей территории, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:03

2024-10-30T13:03

2024-10-30T13:03

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Киев не желает урегулирования конфликта, потому что рассуждает о ядерном оружии на своей территории, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Если кто-то хочет эскалации напряженности, то именно это он и будет говорить: "Дайте мне ядерное оружие на земле, дайте мне ракеты большой и средней дальности и мы применим их против российских целей". Таков план, представленный президентом (Владимиром) Зеленским в Европейском совете, но, к счастью, у ЕС есть инстинкт самосохранения", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1". Он выразил мнение, что страны Европы должны быть заинтересованы в том, чтобы "большие парни" встретились за столом переговоров и за вкусным обедом с хорошим вином поговорили о том, как положить конец этой войне. "В этом смысле Словацкая Республика хочет быть очень активной страной", - заключил он. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.

https://ria.ru/20241016/konflikt-1978312560.html

https://ria.ru/20241030/slovakiya-1980887329.html

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россия, украина, киев, роберт фицо, мария захарова, дмитрий песков, нато, европейский совет, евросоюз, словакия