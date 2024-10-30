https://ria.ru/20241030/kiev-1980821158.html

СМИ сообщили о взрыве в Киеве

СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 30.10.2024

СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Взрыв прозвучал в Киеве, передает украинское агентство РБК-Украина. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T04:52

2024-10-30T04:52

2024-10-30T04:52

специальная военная операция на украине

киев

россия

киевская область

вооруженные силы украины

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Киеве, передает украинское агентство РБК-Украина. "В Киеве прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241030/sumy-1980810585.html

киев

россия

киевская область

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киев, россия, киевская область, вооруженные силы украины, в мире, дмитрий песков