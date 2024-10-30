https://ria.ru/20241030/khrzhanovskiy-1981006900.html

Суд оштрафовал режиссера Хржановского* за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал режиссера Хржановского* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 30.10.2024

Суд оштрафовал режиссера Хржановского* за нарушение закона об иноагентах

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей режиссера Илью Хржановского* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T20:00

2024-10-30T20:00

2024-10-30T20:00

россия

москва

илья хржановский

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей режиссера Илью Хржановского* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда Хржановский* Илья Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказали в суде. Судя по диспозиции части первой данной статьи, нарушение было совершено еще до его официального включения в реестр иноагентов. Минюст внес Хржановского* в реестр иноагентов в марте этого года. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции. Кроме того, он создавал для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Режиссер проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241030/sud-1980947469.html

https://ria.ru/20241025/inoagent-1980130398.html

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россия, москва, илья хржановский, общество