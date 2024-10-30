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"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении - РИА Новости, 30.10.2024
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17:09 30.10.2024 (обновлено: 17:21 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/khezbolla-1980966055.html
"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении
"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении - РИА Новости, 30.10.2024
"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении
Ливанское движение "Хезболлах" не намерено просить прекращения огня и готово продолжать сопротивление Израилю столько времени, сколько потребуется, заявил... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:09
2024-10-30T17:21
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
ливан
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не намерено просить прекращения огня и готово продолжать сопротивление Израилю столько времени, сколько потребуется, заявил генеральный секретарь движения Наим Касем в ходе своего первого видеообращения после официального назначения на должность главы "Хезболлах"."Если Израиль попросит прекратить огонь - мы согласимся, но только на наших условиях. Мы не будем просить прекращения огня, сколько бы не продлилась война", - сказал Касем.Лидер сопротивления предложил израильскому командованию вывести свои силы с территории Ливана, чтобы сохранить жизни израильских военных. В противном случае, по его словам, количество погибших и раненых среди израильских военнослужащих будет продолжать расти.Касем заверил, что у ливанского движения есть достаточно опытных и подготовленных командиров, которые готовы занять руководящие должности, и достаточно бойцов на передней линии, чтобы продолжить вести бои против сухопутных войск и наносить удары по территории Израиля вопреки полному господству в небе со стороны израильских ВВС.
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израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, ливан
Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Ливан
"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении

"Хезболла" не намерена просить прекращение огня, сколько бы не продлилась война

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не намерено просить прекращения огня и готово продолжать сопротивление Израилю столько времени, сколько потребуется, заявил генеральный секретарь движения Наим Касем в ходе своего первого видеообращения после официального назначения на должность главы "Хезболлах".
"Если Израиль попросит прекратить огонь - мы согласимся, но только на наших условиях. Мы не будем просить прекращения огня, сколько бы не продлилась война", - сказал Касем.
Лидер сопротивления предложил израильскому командованию вывести свои силы с территории Ливана, чтобы сохранить жизни израильских военных. В противном случае, по его словам, количество погибших и раненых среди израильских военнослужащих будет продолжать расти.
Касем заверил, что у ливанского движения есть достаточно опытных и подготовленных командиров, которые готовы занять руководящие должности, и достаточно бойцов на передней линии, чтобы продолжить вести бои против сухопутных войск и наносить удары по территории Израиля вопреки полному господству в небе со стороны израильских ВВС.
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ИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреЛиван
 
 
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