https://ria.ru/20241030/khezbolla-1980966055.html

"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении

"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении - РИА Новости, 30.10.2024

"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении

Ливанское движение "Хезболлах" не намерено просить прекращения огня и готово продолжать сопротивление Израилю столько времени, сколько потребуется, заявил... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:09

2024-10-30T17:09

2024-10-30T17:21

израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

ливан

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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не намерено просить прекращения огня и готово продолжать сопротивление Израилю столько времени, сколько потребуется, заявил генеральный секретарь движения Наим Касем в ходе своего первого видеообращения после официального назначения на должность главы "Хезболлах"."Если Израиль попросит прекратить огонь - мы согласимся, но только на наших условиях. Мы не будем просить прекращения огня, сколько бы не продлилась война", - сказал Касем.Лидер сопротивления предложил израильскому командованию вывести свои силы с территории Ливана, чтобы сохранить жизни израильских военных. В противном случае, по его словам, количество погибших и раненых среди израильских военнослужащих будет продолжать расти.Касем заверил, что у ливанского движения есть достаточно опытных и подготовленных командиров, которые готовы занять руководящие должности, и достаточно бойцов на передней линии, чтобы продолжить вести бои против сухопутных войск и наносить удары по территории Израиля вопреки полному господству в небе со стороны израильских ВВС.

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израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, ливан