https://ria.ru/20241030/khezbolla-1980966055.html
"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении
"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении - РИА Новости, 30.10.2024
"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении
Ливанское движение "Хезболлах" не намерено просить прекращения огня и готово продолжать сопротивление Израилю столько времени, сколько потребуется, заявил... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:09
2024-10-30T17:09
2024-10-30T17:21
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg
БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не намерено просить прекращения огня и готово продолжать сопротивление Израилю столько времени, сколько потребуется, заявил генеральный секретарь движения Наим Касем в ходе своего первого видеообращения после официального назначения на должность главы "Хезболлах"."Если Израиль попросит прекратить огонь - мы согласимся, но только на наших условиях. Мы не будем просить прекращения огня, сколько бы не продлилась война", - сказал Касем.Лидер сопротивления предложил израильскому командованию вывести свои силы с территории Ливана, чтобы сохранить жизни израильских военных. В противном случае, по его словам, количество погибших и раненых среди израильских военнослужащих будет продолжать расти.Касем заверил, что у ливанского движения есть достаточно опытных и подготовленных командиров, которые готовы занять руководящие должности, и достаточно бойцов на передней линии, чтобы продолжить вести бои против сухопутных войск и наносить удары по территории Израиля вопреки полному господству в небе со стороны израильских ВВС.
https://ria.ru/20241029/galant-1980730620.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_564:0:3293:2047_1920x0_80_0_0_003ed6c6fd4a2b4846f90aab8387dfa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, ливан
Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Ливан
"Хезболла" не будет просить прекращение огня, заявили в движении
"Хезболла" не намерена просить прекращение огня, сколько бы не продлилась война
БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не намерено просить прекращения огня и готово продолжать сопротивление Израилю столько времени, сколько потребуется, заявил генеральный секретарь движения Наим Касем в ходе своего первого видеообращения после официального назначения на должность главы "Хезболлах".
"Если Израиль попросит прекратить огонь - мы согласимся, но только на наших условиях. Мы не будем просить прекращения огня, сколько бы не продлилась война", - сказал Касем.
Лидер сопротивления предложил израильскому командованию вывести свои силы с территории Ливана
, чтобы сохранить жизни израильских военных. В противном случае, по его словам, количество погибших и раненых среди израильских военнослужащих будет продолжать расти.
Касем заверил, что у ливанского движения есть достаточно опытных и подготовленных командиров, которые готовы занять руководящие должности, и достаточно бойцов на передней линии, чтобы продолжить вести бои против сухопутных войск и наносить удары по территории Израиля вопреки полному господству в небе со стороны израильских ВВС.