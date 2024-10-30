https://ria.ru/20241030/khersonskaya_oblast-1980816977.html

В Херсонской области заявили об отсутствии планов у Киева развивать регион

В Херсонской области заявили об отсутствии планов у Киева развивать регион - РИА Новости, 30.10.2024

В Херсонской области заявили об отсутствии планов у Киева развивать регион

Киевские власти не планировали развивать Херсонскую область, поэтому уничтожали инфраструктуру и промышленность региона, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T02:54

2024-10-30T02:54

2024-10-30T02:54

херсонская область

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967787014_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_80d1cfb898d7bdf70b1a02dbba936814.jpg

КАЛАНЧАК (Херсонская область), 30 окт - РИА Новости. Киевские власти не планировали развивать Херсонскую область, поэтому уничтожали инфраструктуру и промышленность региона, рассказал РИА Новости глава Каланчакского округа Херсонской области Петр Мустиянович. "Я так понимаю, по украинскому как бы "плану" должно было быть, чтобы земли были пустые, чтобы молодежь работала где-то в Европе, старики готовились к смерти там где-то у себя, а здесь должны зайти были крупные компании, чтобы именно использовать земли, ресурсы Украины. То есть развития, по крайней мере Херсонской области, точно никакого не было бы", - заявил чиновник. Петр Мустиянович привел пример, что в Каланчакском округе до СВО киевские власти готовили к закрытию районную больницу. Российская администрация сохранила медицинское учреждение при поддержке шеф-региона - Мордовии. "Мы не дали закрыть центральную районную больницу, потому что при Украине соединяли районы, и больница должна была остаться в Скадовске... Потому что молодежь вся уезжала, остались только пенсионного возраста врачи, и должности сокращались... Всё ужималось", - отметил чиновник. В 2022 году в Каланчакском округе Херсонской области практически полностью была разрушена промышленность, удалось возобновить работу только одного предприятия, добавил Мустиянович. "У нас в том же Каланчаке два консервных завода, пищевкусовая фабрика, два строительно-монтажных управления было, кирпичный завод, железнодорожная станция огромная. То есть логистика здесь, и порт работал. Понимаете? Добыча песка была шельфового. Ничего абсолютно не работает, ничего. Тут спасли мы, единственное, маслозавод, который не дали порезать. И он сейчас уже дает продукцию и работает в свой магазин", - сообщил чиновник. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241029/ukraina-1980615872.html

https://ria.ru/20241021/mid-1979057683.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, украина