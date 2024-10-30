https://ria.ru/20241030/khersonskaya-1980833470.html

В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 30.10.2024

В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:55

2024-10-30T08:55

2024-10-30T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

украина

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Попали в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), украина