https://ria.ru/20241030/khersonskaya-1980833470.html
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 30.10.2024
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:55
2024-10-30T08:55
2024-10-30T08:55
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Попали в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Украина
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
Глава Херсонской ОВА заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры