Демократы недовольны экономической программой Харрис, пишут СМИ
Hill: демократы недовольны тем, как Харрис озвучивает экономическую программу
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сторонники Демократической партии США недовольны тем, как вице-президент Камала Харрис, претендующая на пост главы государства, озвучивает свою экономическую программу, сообщает газета Hill.
Как отмечает издание, демократы обеспокоены тем, что соперник Харрис - бывший президент Дональд Трамп, продолжает иметь значительное преимущество в "экономическом поле", которое, по мнению многих избирателей, является для них вопросом номер один. Недавний опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что, по мнению избирателей, Трамп лучше Харрис разбирается в экономике.
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Один из крупных доноров демократов сказал изданию, что Харрис не смогла должным образом обосновать свою позицию по экономике. "Ее экономическое послание не пробило себе дорогу. А экономика — это то, что волнует большинство людей. Она немного сократила разрыв в этом пункте, но многие задаются вопросом о ее видении", - заявил донор.
Один из стратегов Демпартии согласился с тем, что донесение Харрис информации об экономике "оставляет желать лучшего".
"Я все еще думаю, что есть люди, которые не могут сказать вам, что она планирует делать (с экономикой). При том, что наша сторона должна вбивать это в голову (избирателям) каждый день", - сказал он.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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