https://ria.ru/20241030/khardybakin-1980915974.html

Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск

Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск - РИА Новости, 30.10.2024

Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск

Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Хардыбакин объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:23

2024-10-30T14:23

2024-10-30T14:23

тула

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Хардыбакин объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. В местных СМИ ранее сообщалось, что Хардыбакин покинул пост 9 августа. "Хардыбакин Алексей Владимирович, дата рождения 18.05.1988. Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается.

https://ria.ru/20241028/ingushetija-1980525463.html

https://ria.ru/20240405/vzyatka-1938104641.html

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2024

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тула, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество