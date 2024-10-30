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Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск - РИА Новости, 30.10.2024
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14:23 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/khardybakin-1980915974.html
Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск
Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск - РИА Новости, 30.10.2024
Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск
Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Хардыбакин объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:23
2024-10-30T14:23
тула
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общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Хардыбакин объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. В местных СМИ ранее сообщалось, что Хардыбакин покинул пост 9 августа. "Хардыбакин Алексей Владимирович, дата рождения 18.05.1988. Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
https://ria.ru/20241028/ingushetija-1980525463.html
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тула, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Тула, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск

Бывшего начальника управления по транспорту Тулы Хардыбакина объявили в розыск

© Фото : пресс-служба администрации города ТулыБывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Хардыбакин
Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Хардыбакин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Тулы
Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Хардыбакин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Хардыбакин объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ.
В местных СМИ ранее сообщалось, что Хардыбакин покинул пост 9 августа.
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"Хардыбакин Алексей Владимирович, дата рождения 18.05.1988. Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
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ТулаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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