https://ria.ru/20241030/khardybakin-1980915974.html
Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск
Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск - РИА Новости, 30.10.2024
Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск
Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Хардыбакин объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:23
2024-10-30T14:23
2024-10-30T14:23
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Хардыбакин объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. В местных СМИ ранее сообщалось, что Хардыбакин покинул пост 9 августа. "Хардыбакин Алексей Владимирович, дата рождения 18.05.1988. Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
https://ria.ru/20241028/ingushetija-1980525463.html
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тула, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Тула, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Бывшего чиновника из Тулы Хардыбакина объявили в розыск
Бывшего начальника управления по транспорту Тулы Хардыбакина объявили в розыск