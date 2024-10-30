https://ria.ru/20241030/kemerovo-1980902584.html

В Кемерово осудили мужчину, выкинувшего дочь из окна

В Кемерово осудили мужчину, выкинувшего дочь из окна - РИА Новости, 30.10.2024

В Кемерово осудили мужчину, выкинувшего дочь из окна

Житель Кемерово, избивавший сына и выкинувший в окно дочь, приговорен к 4,5 годам колонии, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:31

2024-10-30T13:31

2024-10-30T13:31

происшествия

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КЕМЕРОВО, 30 окт – РИА Новости. Житель Кемерово, избивавший сына и выкинувший в окно дочь, приговорен к 4,5 годам колонии, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Суд установил, что мужчина в своем доме в Кемерово более полугода на почве личной неприязни "систематически руками и подручными средствами причинял телесные повреждения" 8-летнему сыну, а в июле "нанес множественные удары в различные части тела своей 7-летней дочери, после чего сбросил ребенка через открытое окно с высоты первого этажа". Здоровью девочки был причинен вред средней тяжести. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием с исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. Мужчину судили по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п.п. "в, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

https://ria.ru/20241020/ubiystvo-1978982463.html

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происшествия, россия, кемерово