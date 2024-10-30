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В Кемерово осудили мужчину, выкинувшего дочь из окна - РИА Новости, 30.10.2024
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13:31 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kemerovo-1980902584.html
В Кемерово осудили мужчину, выкинувшего дочь из окна
В Кемерово осудили мужчину, выкинувшего дочь из окна - РИА Новости, 30.10.2024
В Кемерово осудили мужчину, выкинувшего дочь из окна
Житель Кемерово, избивавший сына и выкинувший в окно дочь, приговорен к 4,5 годам колонии, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:31
2024-10-30T13:31
происшествия
россия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 30 окт – РИА Новости. Житель Кемерово, избивавший сына и выкинувший в окно дочь, приговорен к 4,5 годам колонии, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Суд установил, что мужчина в своем доме в Кемерово более полугода на почве личной неприязни "систематически руками и подручными средствами причинял телесные повреждения" 8-летнему сыну, а в июле "нанес множественные удары в различные части тела своей 7-летней дочери, после чего сбросил ребенка через открытое окно с высоты первого этажа". Здоровью девочки был причинен вред средней тяжести. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием с исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. Мужчину судили по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п.п. "в, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
https://ria.ru/20241020/ubiystvo-1978982463.html
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происшествия, россия, кемерово
Происшествия, Россия, Кемерово
В Кемерово осудили мужчину, выкинувшего дочь из окна

В Кемерово мужчину, выкинувшего дочь из окна, осудили на 4,5 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КЕМЕРОВО, 30 окт – РИА Новости. Житель Кемерово, избивавший сына и выкинувший в окно дочь, приговорен к 4,5 годам колонии, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Суд установил, что мужчина в своем доме в Кемерово более полугода на почве личной неприязни "систематически руками и подручными средствами причинял телесные повреждения" 8-летнему сыну, а в июле "нанес множественные удары в различные части тела своей 7-летней дочери, после чего сбросил ребенка через открытое окно с высоты первого этажа". Здоровью девочки был причинен вред средней тяжести.
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"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием с исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Мужчину судили по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п.п. "в, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
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