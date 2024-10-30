СМИ: Канада обвинила главу МВД Индии в заговоре против сикхской общины
CBC: Канада обвинила главу МВД Индии Шаха в заговоре против сикхской общины
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство Канады обвинило министра внутренних дел Индии Амита Шаха в подготовке заговора против канадской общины сикхов, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел Канады Дэвида Моррисона.
В октябре правительство Индии заявило о высылке шести канадских дипломатов. Канада в ответ выслала шесть индийских дипломатов, обвинив их в причастности к заговору c целью убийства Ниджара на территории Канады. МИД Индии отверг обвинения Канады. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада, несмотря на обвинения против Индии, не хочет дипломатической конфронтации и призывает Нью-Дели к сотрудничеству по расследованию убийства Ниджара.
"Я подтвердил, что речь шла именно о нем", - сказал Моррисон, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что Шах стоит за организацией заговоров, его слова приводит CBC News.
Охлаждение отношений Индии и Канады произошло в сентябре 2023 года после того, как премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что полиция подозревает власти Индии в причастности к убийству одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Канады. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии. Нью-Дели ответил аналогичными шагами, а также приостановил выдачу всех типов виз в Канаде.