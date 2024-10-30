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СМИ: Канада обвинила главу МВД Индии в заговоре против сикхской общины - РИА Новости, 30.10.2024
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04:54 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kanada-1980821289.html
СМИ: Канада обвинила главу МВД Индии в заговоре против сикхской общины
СМИ: Канада обвинила главу МВД Индии в заговоре против сикхской общины - РИА Новости, 30.10.2024
СМИ: Канада обвинила главу МВД Индии в заговоре против сикхской общины
Правительство Канады обвинило министра внутренних дел Индии Амита Шаха в подготовке заговора против канадской общины сикхов, сообщает телеканал CBC News со... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:54
2024-10-30T04:54
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство Канады обвинило министра внутренних дел Индии Амита Шаха в подготовке заговора против канадской общины сикхов, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел Канады Дэвида Моррисона. В октябре правительство Индии заявило о высылке шести канадских дипломатов. Канада в ответ выслала шесть индийских дипломатов, обвинив их в причастности к заговору c целью убийства Ниджара на территории Канады. МИД Индии отверг обвинения Канады. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада, несмотря на обвинения против Индии, не хочет дипломатической конфронтации и призывает Нью-Дели к сотрудничеству по расследованию убийства Ниджара. "Я подтвердил, что речь шла именно о нем", - сказал Моррисон, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что Шах стоит за организацией заговоров, его слова приводит CBC News. Охлаждение отношений Индии и Канады произошло в сентябре 2023 года после того, как премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что полиция подозревает власти Индии в причастности к убийству одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Канады. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии. Нью-Дели ответил аналогичными шагами, а также приостановил выдачу всех типов виз в Канаде.
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канада, индия, нью-дели, мелани жоли, джастин трюдо, в мире
Канада, Индия, Нью-Дели, Мелани Жоли, Джастин Трюдо, В мире
СМИ: Канада обвинила главу МВД Индии в заговоре против сикхской общины

CBC: Канада обвинила главу МВД Индии Шаха в заговоре против сикхской общины

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство Канады обвинило министра внутренних дел Индии Амита Шаха в подготовке заговора против канадской общины сикхов, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел Канады Дэвида Моррисона.
В октябре правительство Индии заявило о высылке шести канадских дипломатов. Канада в ответ выслала шесть индийских дипломатов, обвинив их в причастности к заговору c целью убийства Ниджара на территории Канады. МИД Индии отверг обвинения Канады. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада, несмотря на обвинения против Индии, не хочет дипломатической конфронтации и призывает Нью-Дели к сотрудничеству по расследованию убийства Ниджара.
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"Я подтвердил, что речь шла именно о нем", - сказал Моррисон, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что Шах стоит за организацией заговоров, его слова приводит CBC News.
Охлаждение отношений Индии и Канады произошло в сентябре 2023 года после того, как премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что полиция подозревает власти Индии в причастности к убийству одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Канады. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии. Нью-Дели ответил аналогичными шагами, а также приостановил выдачу всех типов виз в Канаде.
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