https://ria.ru/20241030/kamenskoe-1980861521.html

Украинские войска стягивают резервы к селу Каменское, заявил Рогов

Украинские войска стягивают резервы к селу Каменское, заявил Рогов - РИА Новости, 30.10.2024

Украинские войска стягивают резервы к селу Каменское, заявил Рогов

Украинские войска в срочном порядке стягивают резервы к селу Каменское на левом берегу Днепра запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:23

2024-10-30T11:23

2024-10-30T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска в срочном порядке стягивают резервы к селу Каменское на левом берегу Днепра запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Каменском продолжаются бои. При этом противник стягивает туда в срочном порядке большие резервы, в том числе перебрасывая подразделения даже с ореховского направления, где противник продолжает терять позиции. ВСУ задействуют как никогда много ударных дронов", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, противник пытается выбить российские войска с ранее занятых позиций в селе, так как опасается прорыва к Степногорску, который открывает дорогу русской армии на оккупированный ВСУ город Запорожье. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241028/balitskij-1980601813.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины