https://ria.ru/20241030/kaliningrad-1980907823.html

В Калининграде гражданина Германии заподозрили в краже денег у пенсионерки

В Калининграде гражданина Германии заподозрили в краже денег у пенсионерки - РИА Новости, 30.10.2024

В Калининграде гражданина Германии заподозрили в краже денег у пенсионерки

Гражданина Германии подозревают в краже денег у пенсионерки в банке в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:56

2024-10-30T13:56

2024-10-30T14:04

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КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Гражданина Германии подозревают в краже денег у пенсионерки в банке в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда с заявлением о краже обратилась 70-летняя местная жительница, которая сообщила полицейским, что пришла в банк открыть вклад, но при передаче денег кассиру обнаружила пропажу 500 тысяч рублей. "Как удалось выяснить полицейским, денежные средства пенсионерки похитил 40-летний гражданин Германии. Мужчина, который был следующим в очереди за потерпевшей, обнаружил наличные под выдвигающимся лотком для денег, куда их по случайности – вместо самого лотка – засунула потерпевшая. Сотрудники уголовного розыска в настоящее время выясняют судьбу похищенных денег", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20240826/pskov-1968596735.html

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происшествия, германия, калининград, россия