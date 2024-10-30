В Калининграде гражданина Германии заподозрили в краже денег у пенсионерки
В Калининграде гражданина ФРГ подозревают в краже 500 тысяч рублей у пенсионерки
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Гражданина Германии подозревают в краже денег у пенсионерки в банке в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда с заявлением о краже обратилась 70-летняя местная жительница, которая сообщила полицейским, что пришла в банк открыть вклад, но при передаче денег кассиру обнаружила пропажу 500 тысяч рублей.
© УМВД России по Калининградской области/TelegramКадр записи камеры видеонаблюдения, на котором подозреваемый совершает кражу денег
Кадр записи камеры видеонаблюдения, на котором подозреваемый совершает кражу денег
"Как удалось выяснить полицейским, денежные средства пенсионерки похитил 40-летний гражданин Германии. Мужчина, который был следующим в очереди за потерпевшей, обнаружил наличные под выдвигающимся лотком для денег, куда их по случайности – вместо самого лотка – засунула потерпевшая. Сотрудники уголовного розыска в настоящее время выясняют судьбу похищенных денег", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.