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Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку - РИА Новости, 30.10.2024
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13:39 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kaliningrad-1980904485.html
Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку
Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку - РИА Новости, 30.10.2024
Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку
Фермер под Калининградом привязал к своему автомобилю бездомную собаку и протащил по дороге, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:39
2024-10-30T13:39
происшествия
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калининград
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КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Фермер под Калининградом привязал к своему автомобилю бездомную собаку и протащил по дороге, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД. "В ОМВД России "Зеленоградский" обратился неравнодушный гражданин, который сообщил, что в одном из поселков местный фермер жестоко обращается с животным. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Стражи порядка установили, что ранее судимый 60-летний житель поселка Павлинино при помощи веревки привязал бездомную собаку к своему автомобилю и протащил ее в таком виде по дороге", - говорится в сообщении. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где он пояснил, что таким образом хотел наказать собаку, которая якобы покалечила его ягненка. Животное волонтеры отвезли в ветеринарную клинику. Специалисты осмотрели собаку и диагностировали у нее множественные травмы. "В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241029/gd-1980691551.html
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происшествия, россия, калининград
Происшествия, Россия, Калининград
Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку

Под Калининградом фермер привязал собаку к автомобилю и протащил ее по дороге

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Фермер под Калининградом привязал к своему автомобилю бездомную собаку и протащил по дороге, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
"В ОМВД России "Зеленоградский" обратился неравнодушный гражданин, который сообщил, что в одном из поселков местный фермер жестоко обращается с животным. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Стражи порядка установили, что ранее судимый 60-летний житель поселка Павлинино при помощи веревки привязал бездомную собаку к своему автомобилю и протащил ее в таком виде по дороге", - говорится в сообщении.
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Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где он пояснил, что таким образом хотел наказать собаку, которая якобы покалечила его ягненка. Животное волонтеры отвезли в ветеринарную клинику. Специалисты осмотрели собаку и диагностировали у нее множественные травмы.
"В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", - добавили в пресс-службе.
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