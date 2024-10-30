https://ria.ru/20241030/kaliningrad-1980904485.html

Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку

Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку - РИА Новости, 30.10.2024

Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку

Фермер под Калининградом привязал к своему автомобилю бездомную собаку и протащил по дороге, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:39

2024-10-30T13:39

2024-10-30T13:39

происшествия

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калининград

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КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Фермер под Калининградом привязал к своему автомобилю бездомную собаку и протащил по дороге, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД. "В ОМВД России "Зеленоградский" обратился неравнодушный гражданин, который сообщил, что в одном из поселков местный фермер жестоко обращается с животным. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Стражи порядка установили, что ранее судимый 60-летний житель поселка Павлинино при помощи веревки привязал бездомную собаку к своему автомобилю и протащил ее в таком виде по дороге", - говорится в сообщении. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где он пояснил, что таким образом хотел наказать собаку, которая якобы покалечила его ягненка. Животное волонтеры отвезли в ветеринарную клинику. Специалисты осмотрели собаку и диагностировали у нее множественные травмы. "В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241029/gd-1980691551.html

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происшествия, россия, калининград