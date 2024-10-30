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Кадыров сообщил об уничтожении девяти нацистов в генштабе ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
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18:25 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kadyrov-1980986259.html
Кадыров сообщил об уничтожении девяти нацистов в генштабе ВСУ
Кадыров сообщил об уничтожении девяти нацистов в генштабе ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
Кадыров сообщил об уничтожении девяти нацистов в генштабе ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что после удара по центру управления беспилотниками в генштабе ВСУ в Киеве уничтожены девять нацистов, ещё 17 ранены. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:25
2024-10-30T18:25
киев
гудермес
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что после удара по центру управления беспилотниками в генштабе ВСУ в Киеве уничтожены девять нацистов, ещё 17 ранены. Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотника, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме. Глава республики подчеркивал, что в ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось. "Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о девяти уничтоженных нацистах и еще 17 раненых", - написал он в своем Telegram-канале.
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киев, гудермес, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире
Киев, Гудермес, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, В мире
Кадыров сообщил об уничтожении девяти нацистов в генштабе ВСУ

Кадыров: при ударе по центру управления БПЛА в Киеве уничтожены девять нацистов

© Фото : соцсетиОдно из зданий генштаба ВСУ в Киеве, поврежденное после ночных взрывов
Одно из зданий генштаба ВСУ в Киеве, поврежденное после ночных взрывов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : соцсети
Одно из зданий генштаба ВСУ в Киеве, поврежденное после ночных взрывов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что после удара по центру управления беспилотниками в генштабе ВСУ в Киеве уничтожены девять нацистов, ещё 17 ранены.
Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотника, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме. Глава республики подчеркивал, что в ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось.
"Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о девяти уничтоженных нацистах и еще 17 раненых", - написал он в своем Telegram-канале.
Загоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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29 октября, 12:29
 
КиевГудермесРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВ мире
 
 
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