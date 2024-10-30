https://ria.ru/20241030/kadyrov-1980986259.html

Кадыров сообщил об уничтожении девяти нацистов в генштабе ВСУ

Кадыров сообщил об уничтожении девяти нацистов в генштабе ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024

Кадыров сообщил об уничтожении девяти нацистов в генштабе ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что после удара по центру управления беспилотниками в генштабе ВСУ в Киеве уничтожены девять нацистов, ещё 17 ранены. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:25

2024-10-30T18:25

2024-10-30T18:25

киев

гудермес

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980864571_0:279:675:659_1920x0_80_0_0_f9fd328788c07a9bec57cd83956e5317.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что после удара по центру управления беспилотниками в генштабе ВСУ в Киеве уничтожены девять нацистов, ещё 17 ранены. Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотника, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме. Глава республики подчеркивал, что в ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось. "Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о девяти уничтоженных нацистах и еще 17 раненых", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241029/universitet-1980668626.html

киев

гудермес

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, гудермес, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире