Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку в Гудермесе - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 30.10.2024 (обновлено: 18:25 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/kadyrov-1980984031.html
Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку в Гудермесе
Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку в Гудермесе - РИА Новости, 30.10.2024
Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку в Гудермесе
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Генштаб ВСУ в Киеве был атакован, это был удар возмездия за атаку на университет спецназа в Гудермесе. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:19
2024-10-30T18:25
гудермес
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_0:83:2986:1764_1920x0_80_0_0_f0471936cbad421b7da155aac58662cd.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Генштаб ВСУ в Киеве был атакован, это был удар возмездия за атаку на университет спецназа в Гудермесе.Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших не было. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме. Глава республики подчеркивал, что в ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось."Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня. В 4:00 и в 5:30 утра ВКС МО России нанесли два удара "Геранями" по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980809567.html
гудермес
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_feadf290f87aae7625562c141149e6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гудермес, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)
Гудермес, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку в Гудермесе

Кадыров: удар по генштабу ВСУ нанесен в ответ на атаку на университет спецназа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Генштаб ВСУ в Киеве был атакован, это был удар возмездия за атаку на университет спецназа в Гудермесе.
Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших не было. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме. Глава республики подчеркивал, что в ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось.
"Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня. В 4:00 и в 5:30 утра ВКС МО России нанесли два удара "Геранями" по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес", - написал Кадыров.
Загоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Под удар украинского БПЛА по Чечне попали пленные ВСУ, заявил Кадыров
29 октября, 23:55
 
Специальная военная операция на УкраинеГудермесВооруженные силы УкраиныРамзан КадыровРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала