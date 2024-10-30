https://ria.ru/20241030/kadyrov-1980984031.html

Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку в Гудермесе

Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку в Гудермесе - РИА Новости, 30.10.2024

Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку в Гудермесе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Генштаб ВСУ в Киеве был атакован, это был удар возмездия за атаку на университет спецназа в Гудермесе. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:19

2024-10-30T18:19

2024-10-30T18:25

гудермес

вооруженные силы украины

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рамзан кадыров

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Генштаб ВСУ в Киеве был атакован, это был удар возмездия за атаку на университет спецназа в Гудермесе.Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших не было. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме. Глава республики подчеркивал, что в ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось."Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня. В 4:00 и в 5:30 утра ВКС МО России нанесли два удара "Геранями" по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес", - написал Кадыров.

https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980809567.html

гудермес

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гудермес, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)