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"Известия" ждут комментариев от США в связи с задержанием журналистов - РИА Новости, 30.10.2024
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15:36 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/izvestija-1980938297.html
"Известия" ждут комментариев от США в связи с задержанием журналистов
"Известия" ждут комментариев от США в связи с задержанием журналистов - РИА Новости, 30.10.2024
"Известия" ждут комментариев от США в связи с задержанием журналистов
"Известия" ждут комментариев от американской стороны в связи с задержанием и допросом в аэропорту своих журналистов, рассказал РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:36
2024-10-30T15:36
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Известия" ждут комментариев от американской стороны в связи с задержанием и допросом в аэропорту своих журналистов, рассказал РИА Новости генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили российское посольство о задержании журналистов, которые прибыли освещать выборы в США. По её словам, задержание произошло в ночь на вторник, журналисты ехали на выборы "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами", но операторам во въезде отказали. Позже оператор "Известий" Владимир Боровиков записал видео из самолета и рассказал, что все это время был без связи. Тюлин в разговоре с РИА Новости рассказал, что группа журналистов "Известий" поехала в США с полностью оформленным пакетом документов в соответствии с американским законодательством, в том числе с выданной посольством США визой. "О дальнейших событиях мы знаем немного – наш сотрудник был схвачен, без каких-либо пояснений посажен в камеру, после чего в грубой форме выдворен из страны без объяснения причин. Комментировать нам в данном случае нечего – мы ждем комментарии от американской стороны", - рассказал Тюлин. Он добавил, что теперь каждый въезжающий в США должен знать, что поездка туда – это рулетка: "даже если у вас на руках есть виза, вас все равно могут посадить в тюрьму и выпинать из страны".
https://ria.ru/20241030/peskov-1980891040.html
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в мире, сша, россия, мария захарова, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Выборы президента США — 2024
"Известия" ждут комментариев от США в связи с задержанием журналистов

Тюлин: "Известия" ждут комментариев от США в связи с задержанием журналистов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание газеты "Известия" на Пушкинской площади
Здание газеты Известия на Пушкинской площади - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание газеты "Известия" на Пушкинской площади . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Известия" ждут комментариев от американской стороны в связи с задержанием и допросом в аэропорту своих журналистов, рассказал РИА Новости генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили российское посольство о задержании журналистов, которые прибыли освещать выборы в США. По её словам, задержание произошло в ночь на вторник, журналисты ехали на выборы "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами", но операторам во въезде отказали. Позже оператор "Известий" Владимир Боровиков записал видео из самолета и рассказал, что все это время был без связи.
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Тюлин в разговоре с РИА Новости рассказал, что группа журналистов "Известий" поехала в США с полностью оформленным пакетом документов в соответствии с американским законодательством, в том числе с выданной посольством США визой.
"О дальнейших событиях мы знаем немного – наш сотрудник был схвачен, без каких-либо пояснений посажен в камеру, после чего в грубой форме выдворен из страны без объяснения причин. Комментировать нам в данном случае нечего – мы ждем комментарии от американской стороны", - рассказал Тюлин.
Он добавил, что теперь каждый въезжающий в США должен знать, что поездка туда – это рулетка: "даже если у вас на руках есть виза, вас все равно могут посадить в тюрьму и выпинать из страны".
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