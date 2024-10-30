https://ria.ru/20241030/izrail-1980958204.html
Палестинский политик призвал заморозить членство Израиля в ООН
Палестинский политик призвал заморозить членство Израиля в ООН - РИА Новости, 30.10.2024
Палестинский политик призвал заморозить членство Израиля в ООН
ООН следует занять жесткую позицию против решения Израиля запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:43
2024-10-30T16:43
2024-10-30T17:06
в мире
израиль
палестина
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оон
юнисеф
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ООН следует занять жесткую позицию против решения Израиля запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в стране, вплоть до замораживания членства Израиля в международных организациях, выразил мнение в беседе с РИА Новости генеральный секретарь Палестинского фронта народной борьбы, экс-министр социального развития Палестины Ахмед Мадждалани. "Следует приостановить членство Израиля во всех международных организациях и запретить ему исполнять в них какую-либо роль ввиду того произвола, который Израиль творит в отношении БАПОР и других международных организаций, подвергающихся преследованию с его стороны, включая ЮНИСЕФ и ЮНИФИЛ (Временные силы ООН в Ливане)", - сказал он.При этом палестинский политик посчитал, что любые попытки ООН по сдерживанию Израиля в секторе Газа оказались фактически парализованы из-за действий американской администрации."Геноцид палестинского народа и агрессия против него свидетельствуют о провале системы ООН, которая оказалась парализована ввиду действий США, помешавших этой организации выполнить свою роль по поддержанию мира и стабильности", - сказал он.По словам палестинского политика, помимо использования права вето против решений, обязывающих Израиль пойти на прекращение огня в Газе, американская администрация "также угрожала прекратить финансирование любой международной организации, которая будет выступать против Израиля или за членство Палестины в этой организации".Вашингтон превратился из посредника по ближневосточному урегулированию в союзника Израиля, всеобъемлющая поддержка США - политическая, дипломатическая, экономическая и военная - способствует продолжению "этнических чисток и геноцида" в секторе Газа, добавил он."Несмотря на утверждения администрации США о том, что она пытается способствовать прекращению огня, в то же время она не предпринимает никаких усилий, чтобы надавить на правительство Биньямина Нетаньяху по этому вопросу", - считает Мадждалани.В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности БАПОР в Израиле, а также на контролируемых им территориях.Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности.Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.Ряд стран, в том числе Канада, Австралия, Франция, Германия, Япония, Республика Корея и Великобритания, выступили против запрета работы БАПОР в Израиле. В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности БАПОР в Израиле, а также на контролируемых им территориях. Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев. Ряд стран, в том числе Канада, Австралия, Франция, Германия, Япония, Республика Корея и Великобритания, выступили против запрета работы БАПОР в Израиле.
https://ria.ru/20241029/izrail-1980619920.html
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в мире, израиль, палестина, ливан, бапор, оон, юнисеф, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Ливан, БАПОР, ООН, ЮНИСЕФ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ООН следует занять жесткую позицию против решения Израиля запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в стране, вплоть до замораживания членства Израиля в международных организациях, выразил мнение в беседе с РИА Новости генеральный секретарь Палестинского фронта народной борьбы, экс-министр социального развития Палестины Ахмед Мадждалани.
"Следует приостановить членство Израиля во всех международных организациях и запретить ему исполнять в них какую-либо роль ввиду того произвола, который Израиль творит в отношении БАПОР
и других международных организаций, подвергающихся преследованию с его стороны, включая ЮНИСЕФ
и ЮНИФИЛ (Временные силы ООН в Ливане
)", - сказал он.
При этом палестинский политик посчитал, что любые попытки ООН по сдерживанию Израиля в секторе Газа оказались фактически парализованы из-за действий американской администрации.
"Геноцид палестинского народа и агрессия против него свидетельствуют о провале системы ООН, которая оказалась парализована ввиду действий США
, помешавших этой организации выполнить свою роль по поддержанию мира и стабильности", - сказал он.
По словам палестинского политика, помимо использования права вето против решений, обязывающих Израиль пойти на прекращение огня в Газе, американская администрация "также угрожала прекратить финансирование любой международной организации, которая будет выступать против Израиля или за членство Палестины в этой организации".
Вашингтон
превратился из посредника по ближневосточному урегулированию в союзника Израиля, всеобъемлющая поддержка США - политическая, дипломатическая, экономическая и военная - способствует продолжению "этнических чисток и геноцида" в секторе Газа, добавил он.
"Несмотря на утверждения администрации США о том, что она пытается способствовать прекращению огня, в то же время она не предпринимает никаких усилий, чтобы надавить на правительство Биньямина Нетаньяху
по этому вопросу", - считает Мадждалани.
В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности БАПОР в Израиле, а также на контролируемых им территориях.
Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС
на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности.
Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
Ряд стран, в том числе Канада
, Австралия
, Франция
, Германия
, Япония
, Республика Корея и Великобритания
, выступили против запрета работы БАПОР в Израиле.
В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности БАПОР в Израиле, а также на контролируемых им территориях.
Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности.
Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
Ряд стран, в том числе Канада, Австралия, Франция, Германия, Япония, Республика Корея и Великобритания, выступили против запрета работы БАПОР в Израиле.