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В Подмосковье две девочки избили сверстницу и сняли это на видео - РИА Новости, 30.10.2024
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16:18 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/izbienie-1980951481.html
В Подмосковье две девочки избили сверстницу и сняли это на видео
В Подмосковье две девочки избили сверстницу и сняли это на видео - РИА Новости, 30.10.2024
В Подмосковье две девочки избили сверстницу и сняли это на видео
Две девочки избили сверстницу в Подмосковье, засняв это на видео, мать пострадавшей написала заявление в полицию, сообщили в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:18
2024-10-30T16:18
происшествия
московская область (подмосковье)
железнодорожный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Две девочки избили сверстницу в Подмосковье, засняв это на видео, мать пострадавшей написала заявление в полицию, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД. "Сегодня в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России "Балашихинское" поступило заявление от местной жительницы о том, что избили ее дочь 2013 года рождения". - говорится в сообщении. По предварительной информации, на улице Граничной произошёл конфликт между тремя подростками, в ходе которого девочки 11 и 13 лет причинили телесные повреждения сверстнице и снимали происходящее на видео. Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью. В ведомстве отметили, что участники конфликта установлены и опрошены в присутствии законных представителей, их поставят на профилактический учёт. "Потерпевшая будет направлена на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причинённого ее здоровью. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке". - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241017/bashkirija-1978516162.html
https://ria.ru/20241026/metro-1980258766.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), железнодорожный, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Железнодорожный, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье две девочки избили сверстницу и сняли это на видео

МВД: в Подмосковье две девочки избили сверстницу и сняли это на видео

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Две девочки избили сверстницу в Подмосковье, засняв это на видео, мать пострадавшей написала заявление в полицию, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД.
"Сегодня в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России "Балашихинское" поступило заявление от местной жительницы о том, что избили ее дочь 2013 года рождения". - говорится в сообщении.
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По предварительной информации, на улице Граничной произошёл конфликт между тремя подростками, в ходе которого девочки 11 и 13 лет причинили телесные повреждения сверстнице и снимали происходящее на видео. Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
В ведомстве отметили, что участники конфликта установлены и опрошены в присутствии законных представителей, их поставят на профилактический учёт.
"Потерпевшая будет направлена на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причинённого ее здоровью. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке". - заключили в ведомстве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЖелезнодорожныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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