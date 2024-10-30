https://ria.ru/20241030/izbienie-1980951481.html

В Подмосковье две девочки избили сверстницу и сняли это на видео

В Подмосковье две девочки избили сверстницу и сняли это на видео - РИА Новости, 30.10.2024

В Подмосковье две девочки избили сверстницу и сняли это на видео

Две девочки избили сверстницу в Подмосковье, засняв это на видео, мать пострадавшей написала заявление в полицию, сообщили в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:18

2024-10-30T16:18

2024-10-30T16:18

происшествия

московская область (подмосковье)

железнодорожный

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Две девочки избили сверстницу в Подмосковье, засняв это на видео, мать пострадавшей написала заявление в полицию, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД. "Сегодня в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России "Балашихинское" поступило заявление от местной жительницы о том, что избили ее дочь 2013 года рождения". - говорится в сообщении. По предварительной информации, на улице Граничной произошёл конфликт между тремя подростками, в ходе которого девочки 11 и 13 лет причинили телесные повреждения сверстнице и снимали происходящее на видео. Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью. В ведомстве отметили, что участники конфликта установлены и опрошены в присутствии законных представителей, их поставят на профилактический учёт. "Потерпевшая будет направлена на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причинённого ее здоровью. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке". - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241017/bashkirija-1978516162.html

https://ria.ru/20241026/metro-1980258766.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), железнодорожный, министерство внутренних дел рф (мвд россии)