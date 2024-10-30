https://ria.ru/20241030/ispanija-1980996581.html

Генконсульство не располагает данными о пострадавших в Испании россиянах

Генконсульство не располагает данными о пострадавших в Испании россиянах - РИА Новости, 30.10.2024

Генконсульство не располагает данными о пострадавших в Испании россиянах

Генконсульство России в Барселоне не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах, сообщили в среду РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:59

2024-10-30T18:59

2024-10-30T18:59

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МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Генконсульство России в Барселоне не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах, сообщили в среду РИА Новости в диппредставительстве. Ранее сообщалось, что число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 70 человек, а в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - до двух. "Обращения граждан РФ в адрес Генконсульства не поступали. Также испанские компетентные органы еще не направляли в адрес ГК информацию о пострадавших гражданах РФ", - сказали в генконсульстве. Кроме того, диппредставительство разъяснило, что находится в постоянном контакте с офисом почетного консула России в Валенсии, а в случае обращений готово незамедлительно оказать необходимую помощь. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Они нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7, и десятки дорог второстепенной сети. На данный момент восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений. На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.

https://ria.ru/20241030/traur-1980976965.html

https://ria.ru/20240919/italija-1973670091.html

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