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Генконсульство не располагает данными о пострадавших в Испании россиянах - РИА Новости, 30.10.2024
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18:59 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/ispanija-1980996581.html
Генконсульство не располагает данными о пострадавших в Испании россиянах
Генконсульство не располагает данными о пострадавших в Испании россиянах - РИА Новости, 30.10.2024
Генконсульство не располагает данными о пострадавших в Испании россиянах
Генконсульство России в Барселоне не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах, сообщили в среду РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:59
2024-10-30T18:59
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МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Генконсульство России в Барселоне не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах, сообщили в среду РИА Новости в диппредставительстве. Ранее сообщалось, что число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 70 человек, а в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - до двух. "Обращения граждан РФ в адрес Генконсульства не поступали. Также испанские компетентные органы еще не направляли в адрес ГК информацию о пострадавших гражданах РФ", - сказали в генконсульстве. Кроме того, диппредставительство разъяснило, что находится в постоянном контакте с офисом почетного консула России в Валенсии, а в случае обращений готово незамедлительно оказать необходимую помощь. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Они нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7, и десятки дорог второстепенной сети. На данный момент восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений. На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.
https://ria.ru/20241030/traur-1980976965.html
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в мире, валенсия (область), россия, испания
В мире, Валенсия (область), Россия, Испания
Генконсульство не располагает данными о пострадавших в Испании россиянах

Генконсульство РФ в Барселоне не получало данных о пострадавших россиянах

© Фото : соцсетиПоследствия наводнения в Валенсии
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : соцсети
Последствия наводнения в Валенсии
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МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Генконсульство России в Барселоне не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах, сообщили в среду РИА Новости в диппредставительстве.
Ранее сообщалось, что число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 70 человек, а в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - до двух.
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Испании объявили трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений
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"Обращения граждан РФ в адрес Генконсульства не поступали. Также испанские компетентные органы еще не направляли в адрес ГК информацию о пострадавших гражданах РФ", - сказали в генконсульстве.
Кроме того, диппредставительство разъяснило, что находится в постоянном контакте с офисом почетного консула России в Валенсии, а в случае обращений готово незамедлительно оказать необходимую помощь.
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Они нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7, и десятки дорог второстепенной сети.
На данный момент восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений.
На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.
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