https://ria.ru/20241030/irnitu-1980983424.html

Более 3 тысяч человек посетили карьерные дни в ИРНИТУ

Более 3 тысяч человек посетили карьерные дни в ИРНИТУ - РИА Новости, 30.10.2024

Более 3 тысяч человек посетили карьерные дни в ИРНИТУ

Более 3 тысяч школьников и студентов посетили в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) карьерные дни, которые провел... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:26

2024-10-30T18:26

2024-10-30T18:26

иркутская область

образование

новый курс

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более 3 тысяч школьников и студентов посетили в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) карьерные дни, которые провел энерго-металлургический холдинг "Эн+", сообщает пресс-служба компании.Мероприятие проходит 29-30 октября на территории ИРНИТУ. Молодежь приняла участие в карьерных консультациях, мастер-классах, интеллектуальных играх и паблик-токах с топ-менеджерами компании.Участники смогли ознакомиться со сферами гидро- и теплоэнергетики, добычей угля, сбытом электроэнергии. Посетители мероприятия могли пройти профориентационные тесты, получить рекомендации по развитию лидерских навыков и soft skills от специалистов корпоративного университета, узнать о программе стажировок в компании и пообщаться с выпускниками ИРНИТУ, которые уже работают в энергосфере."Такие мероприятия помогают студентам и школьникам лучше понять, как устроена энергетическая отрасль, увидеть свои перспективы в ней, и, если говорить глобально, выбрать свой профессиональный путь. ИРНИТУ – это один из наших базовых вузов, в компании работает несколько тысяч его выпускников. Это касается не только профильных специальностей: наши двери открыты для представителей большого количества других профессий", - подчеркнула заместитель генерального директора по управлению персоналом "Эн+" Наталья Альбрехт, ее слова приводит пресс-служба.На площадке была развернута цифровая фотозона, где каждый мог сделать снимок, примерить спецодежду и с помощью искусственного интеллекта определить, какая профессия ему подойдет больше всего.Посетители мероприятий смогли узнать о том, как устроены современные ГЭС, также им рассказали о перспективах угольной отрасли.Энергетическая компания поддерживает образование на разных уровнях: в школах действуют "Энергоклассы" для подготовки к ЕГЭ, в ссузах реализуются проекты в рамках госпрограммы "Профессионалитет", также есть учебные центры в университетах Иркутской области.

https://ria.ru/20240617/kadry-1952865493.html

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иркутская область, образование