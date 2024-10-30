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Новый инвестпроект стоимостью более 300 млн рублей запустили в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 30.10.2024
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Липецкая область
 
14:22 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/investproekt-1980915480.html
Новый инвестпроект стоимостью более 300 млн рублей запустили в ОЭЗ "Липецк"
Новый инвестпроект стоимостью более 300 млн рублей запустили в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 30.10.2024
Новый инвестпроект стоимостью более 300 млн рублей запустили в ОЭЗ "Липецк"
На территории особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ) запустили новый инвестиционный проект стоимостью свыше 300 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:22
2024-10-30T14:22
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На территории особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ) запустили новый инвестиционный проект стоимостью свыше 300 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что проект реализует группа компаний "Шанс", которая является резидентом ОЭЗ "Липецк" и владельцем завода по производству средств защиты растений. В настоящий момент резидент приступил к строительству линии транспортировки и дозирования жидких растворителей для производства готовой продукции. Объем предполагаемых инвестиций составляет 307,8 миллиона рублей, из которых 65 миллионов - собственные средства компании, а 242,8 миллиона рублей - льготный заем Фонда развития промышленности, который он предоставил в рамках программы "Проекты развития". Завершить проект резидент планирует в 2025 году. По расчетам инвестора, новая линия транспортировки и дозирования позволит предприятию уйти от оборотной тары в виде кубов и бочек, которые сейчас утилизируются в больших объемах. Жидкие компоненты для производства пестицидов будут поступать на завод в автоцистернах и закачиваться в емкости, из которых по трубопроводу передаваться на производство. "Создание современных предприятий – это укрепление экономики, новые рабочие места, а также рост налоговых отчислений, которые пойдут на развитие социальной сферы региона", – прокомментировал Артамонов.
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игорь артамонов, "липецк", фонд развития промышленности
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", Фонд развития промышленности

Новый инвестпроект стоимостью более 300 млн рублей запустили в ОЭЗ "Липецк"

© Пресс-служба правительства Липецкой областиИгорь Артамонов
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Пресс-служба правительства Липецкой области
Игорь Артамонов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На территории особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ) запустили новый инвестиционный проект стоимостью свыше 300 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что проект реализует группа компаний "Шанс", которая является резидентом ОЭЗ "Липецк" и владельцем завода по производству средств защиты растений.
В настоящий момент резидент приступил к строительству линии транспортировки и дозирования жидких растворителей для производства готовой продукции. Объем предполагаемых инвестиций составляет 307,8 миллиона рублей, из которых 65 миллионов - собственные средства компании, а 242,8 миллиона рублей - льготный заем Фонда развития промышленности, который он предоставил в рамках программы "Проекты развития". Завершить проект резидент планирует в 2025 году.
По расчетам инвестора, новая линия транспортировки и дозирования позволит предприятию уйти от оборотной тары в виде кубов и бочек, которые сейчас утилизируются в больших объемах. Жидкие компоненты для производства пестицидов будут поступать на завод в автоцистернах и закачиваться в емкости, из которых по трубопроводу передаваться на производство.
"Создание современных предприятий – это укрепление экономики, новые рабочие места, а также рост налоговых отчислений, которые пойдут на развитие социальной сферы региона", – прокомментировал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Вчера, 14:21
 
Липецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"Фонд развития промышленности
 
 
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