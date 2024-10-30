https://ria.ru/20241030/investproekt-1980915480.html

Новый инвестпроект стоимостью более 300 млн рублей запустили в ОЭЗ "Липецк"

Новый инвестпроект стоимостью более 300 млн рублей запустили в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 30.10.2024

Новый инвестпроект стоимостью более 300 млн рублей запустили в ОЭЗ "Липецк"

На территории особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ) запустили новый инвестиционный проект стоимостью свыше 300 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:22

2024-10-30T14:22

2024-10-30T14:22

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На территории особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ) запустили новый инвестиционный проект стоимостью свыше 300 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что проект реализует группа компаний "Шанс", которая является резидентом ОЭЗ "Липецк" и владельцем завода по производству средств защиты растений. В настоящий момент резидент приступил к строительству линии транспортировки и дозирования жидких растворителей для производства готовой продукции. Объем предполагаемых инвестиций составляет 307,8 миллиона рублей, из которых 65 миллионов - собственные средства компании, а 242,8 миллиона рублей - льготный заем Фонда развития промышленности, который он предоставил в рамках программы "Проекты развития". Завершить проект резидент планирует в 2025 году. По расчетам инвестора, новая линия транспортировки и дозирования позволит предприятию уйти от оборотной тары в виде кубов и бочек, которые сейчас утилизируются в больших объемах. Жидкие компоненты для производства пестицидов будут поступать на завод в автоцистернах и закачиваться в емкости, из которых по трубопроводу передаваться на производство. "Создание современных предприятий – это укрепление экономики, новые рабочие места, а также рост налоговых отчислений, которые пойдут на развитие социальной сферы региона", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20241030/zakupka-1980915007.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк", фонд развития промышленности