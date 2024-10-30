https://ria.ru/20241030/infektsiya-1980885826.html
В Москве опечатали детский центр из-за кишечной инфекции
В Москве опечатали детский центр из-за кишечной инфекции - РИА Новости, 30.10.2024
В Москве опечатали детский центр из-за кишечной инфекции
Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность и опечатало частный детский центр в Восточном административном округе столицы после... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:22
2024-10-30T12:22
2024-10-30T12:25
происшествия
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москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность и опечатало частный детский центр в Восточном административном округе столицы после выявления острой кишечной инфекции у воспитанника ясельной группы, сообщается на сайте ведомства. "Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе при проведении эпидемиологического расследования по случаю заболевания острой кишечной инфекцией у воспитанника ясельной группы частного детского центра "Стрекоза", ООО "Лавеса", по адресу: Москва, улица Святоозерская, дом 32, 1 этаж были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что питание в центре организовано с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, не организован питьевой режим, не проводится утренний фильтр и учет воспитанников, посещающих детский центр, число кроватей не соответствует количеству воспитанников. Дети не обеспечены индивидуальными полотенцами для рук и индивидуальным постельным бельем, в учреждении отсутствует дезинфицирующее средство, инвентарь для уборки не промаркирован. "Выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства способствовали возникновению и распространению инфекционного заболевания. Составлен протокол о временном запрете деятельности по статье 6.3 части 1 КоАП РФ. Частный детский центр "Стрекоза", ООО "Лавеса", опечатан специалистами территориального отдела", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что материалы проверки переданы в Перовский районный суд города Москвы. Суд 28 октября вынес постановление о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности частного детского центра на 60 суток.
https://ria.ru/20241021/infektsiya-1979152504.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва, восточный административный округ (москва), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Восточный административный округ (Москва), Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве опечатали детский центр из-за кишечной инфекции
Роспотребнадзор опечатал детский центр на востоке Москвы из-за кишечной инфекции
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность и опечатало частный детский центр в Восточном административном округе столицы после выявления острой кишечной инфекции у воспитанника ясельной группы, сообщается на сайте ведомства.
"Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе при проведении эпидемиологического расследования по случаю заболевания острой кишечной инфекцией у воспитанника ясельной группы частного детского центра "Стрекоза", ООО "Лавеса", по адресу: Москва, улица Святоозерская, дом 32, 1 этаж были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что питание в центре организовано с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, не организован питьевой режим, не проводится утренний фильтр и учет воспитанников, посещающих детский центр, число кроватей не соответствует количеству воспитанников. Дети не обеспечены индивидуальными полотенцами для рук и индивидуальным постельным бельем, в учреждении отсутствует дезинфицирующее средство, инвентарь для уборки не промаркирован.
"Выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства способствовали возникновению и распространению инфекционного заболевания. Составлен протокол о временном запрете деятельности по статье 6.3 части 1 КоАП РФ
. Частный детский центр "Стрекоза", ООО "Лавеса", опечатан специалистами территориального отдела", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что материалы проверки переданы в Перовский районный суд города Москвы. Суд 28 октября вынес постановление о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности частного детского центра на 60 суток.