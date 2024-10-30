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Имущество начальника цифрового управления ФСИН арестовали - РИА Новости, 30.10.2024
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02:46 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/imuschestvo-1980816437.html
Имущество начальника цифрового управления ФСИН арестовали
Имущество начальника цифрового управления ФСИН арестовали - РИА Новости, 30.10.2024
Имущество начальника цифрового управления ФСИН арестовали
Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущества начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, обвиняемого в получении 2... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T02:46
2024-10-30T02:46
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущества начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, обвиняемого в получении 2 миллионов рублей взятки, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Суд наложил обеспечительный арест на имущество Тимченко", - сказано в документах. В случае обвинительного приговора за счет этого имущества может быть погашен штраф. Также, поскольку он обвиняется в коррупционном преступлении, следствие может проверить, законным ли путем приобретено имущество, и добиться его изъятия в доход государства. Ранее суд продлил Тимченко срок ареста до 19 ноября. Тимченко предъявлено обвинение по часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Тимченко вменяют взятку на 2 миллиона рублей, в деле фигурируют госконтракты, в том числе касающиеся закупки программного обеспечения и оборудования для защиты информации. Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.
https://ria.ru/20241026/dolgikh-1980198680.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
Имущество начальника цифрового управления ФСИН арестовали

Суд арестовал имущество начальника цифрового управления ФСИН Тимченко

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущества начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, обвиняемого в получении 2 миллионов рублей взятки, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Суд наложил обеспечительный арест на имущество Тимченко", - сказано в документах. В случае обвинительного приговора за счет этого имущества может быть погашен штраф.
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Также, поскольку он обвиняется в коррупционном преступлении, следствие может проверить, законным ли путем приобретено имущество, и добиться его изъятия в доход государства.
Ранее суд продлил Тимченко срок ареста до 19 ноября.
Тимченко предъявлено обвинение по часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Тимченко вменяют взятку на 2 миллиона рублей, в деле фигурируют госконтракты, в том числе касающиеся закупки программного обеспечения и оборудования для защиты информации.
Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.
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