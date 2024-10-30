https://ria.ru/20241030/imuschestvo-1980816437.html
Имущество начальника цифрового управления ФСИН арестовали
Имущество начальника цифрового управления ФСИН арестовали - РИА Новости, 30.10.2024
Имущество начальника цифрового управления ФСИН арестовали
Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущества начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, обвиняемого в получении 2... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T02:46
2024-10-30T02:46
2024-10-30T02:46
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущества начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, обвиняемого в получении 2 миллионов рублей взятки, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Суд наложил обеспечительный арест на имущество Тимченко", - сказано в документах. В случае обвинительного приговора за счет этого имущества может быть погашен штраф. Также, поскольку он обвиняется в коррупционном преступлении, следствие может проверить, законным ли путем приобретено имущество, и добиться его изъятия в доход государства. Ранее суд продлил Тимченко срок ареста до 19 ноября. Тимченко предъявлено обвинение по часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Тимченко вменяют взятку на 2 миллиона рублей, в деле фигурируют госконтракты, в том числе касающиеся закупки программного обеспечения и оборудования для защиты информации. Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.
https://ria.ru/20241026/dolgikh-1980198680.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
Имущество начальника цифрового управления ФСИН арестовали
Суд арестовал имущество начальника цифрового управления ФСИН Тимченко
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущества начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, обвиняемого в получении 2 миллионов рублей взятки, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Суд наложил обеспечительный арест на имущество Тимченко", - сказано в документах. В случае обвинительного приговора за счет этого имущества может быть погашен штраф.
Также, поскольку он обвиняется в коррупционном преступлении, следствие может проверить, законным ли путем приобретено имущество, и добиться его изъятия в доход государства.
Ранее суд продлил Тимченко срок ареста до 19 ноября.
Тимченко предъявлено обвинение по часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Тимченко вменяют взятку на 2 миллиона рублей, в деле фигурируют госконтракты, в том числе касающиеся закупки программного обеспечения и оборудования для защиты информации.
Согласно информации на сайте ФСИН России
, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.