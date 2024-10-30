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Президент Грузии посоветовала прокуратуре не ждать от нее доказательств - РИА Новости, 30.10.2024
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18:51 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980994386.html
Президент Грузии посоветовала прокуратуре не ждать от нее доказательств
Президент Грузии посоветовала прокуратуре не ждать от нее доказательств - РИА Новости, 30.10.2024
Президент Грузии посоветовала прокуратуре не ждать от нее доказательств
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посоветовала прокуратуре страны не ждать от нее доказательств фальсификаций на прошедших парламентских выборах, а заниматься РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:51
2024-10-30T18:51
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посоветовала прокуратуре страны не ждать от нее доказательств фальсификаций на прошедших парламентских выборах, а заниматься своим делом. Ранее в среду прокуратура Грузии заявила, что на основании обращения ЦИК начала расследование дела о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября. В надзорном ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Зурабишвили, ее ждут 31 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду, что, если президент и другие оппозиционеры не явятся на допрос в прокуратуру по делу о возможной фальсификации парламентских выборов, это будет воспринято как доказательство ложности обвинений с ее стороны. "Оказывается прокуратура ждет от меня доказательств, мне казалось, происходит наоборот… Я не слышала о таком прецеденте, чтобы у президента просили доказательства… Собранная информация от народа и организаций доказывает, что в день выборов место имело масштабная фальсификация, которая содержит все известные и неизвестные формы подкупа… Советую вам прекратить политический расчет с президентом и делать свое дело, а я буду делать свое", - заявила Зурабишвили на брифинге. Президент начала свой брифинг с публикации на экране кадров потасовок и нарушений на избирательный участках во время выборов. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам.
https://ria.ru/20241029/bajden-1980802921.html
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Президент Грузии посоветовала прокуратуре не ждать от нее доказательств

Зурабишвили посоветовала прокуратуре не ждать от нее доказательств фальсификаций

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посоветовала прокуратуре страны не ждать от нее доказательств фальсификаций на прошедших парламентских выборах, а заниматься своим делом.
Ранее в среду прокуратура Грузии заявила, что на основании обращения ЦИК начала расследование дела о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября. В надзорном ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Зурабишвили, ее ждут 31 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду, что, если президент и другие оппозиционеры не явятся на допрос в прокуратуру по делу о возможной фальсификации парламентских выборов, это будет воспринято как доказательство ложности обвинений с ее стороны.
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"Оказывается прокуратура ждет от меня доказательств, мне казалось, происходит наоборот… Я не слышала о таком прецеденте, чтобы у президента просили доказательства… Собранная информация от народа и организаций доказывает, что в день выборов место имело масштабная фальсификация, которая содержит все известные и неизвестные формы подкупа… Советую вам прекратить политический расчет с президентом и делать свое дело, а я буду делать свое", - заявила Зурабишвили на брифинге.
Президент начала свой брифинг с публикации на экране кадров потасовок и нарушений на избирательный участках во время выборов.
По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам.
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В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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