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ЕК сообщила об остановке процесса евроинтеграции Грузии - РИА Новости, 30.10.2024
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17:29 30.10.2024 (обновлено: 18:29 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980973144.html
ЕК сообщила об остановке процесса евроинтеграции Грузии
ЕК сообщила об остановке процесса евроинтеграции Грузии - РИА Новости, 30.10.2024
ЕК сообщила об остановке процесса евроинтеграции Грузии
Еврокомиссия констатировала фактическую остановку переговоров по присоединению Грузии к ЕС и призвала республику провести всеобъемлющую избирательную реформу,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:29
2024-10-30T18:29
в мире
грузия
евросоюз
еврокомиссия
парламентские выборы в грузии — 2024
россия
брюссель
саломе зурабишвили
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Еврокомиссия констатировала фактическую остановку переговоров по присоединению Грузии к ЕС и призвала республику провести всеобъемлющую избирательную реформу, следует из доклада ведомства о прогрессе стран-кандидатов в выполнении рекомендаций для вступления в союз.В документе указывается, что в Брюсселе остались недовольны итогами парламентских выборов в этой стране, где победу одержали не проевропейские партии, а правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Москвой.Грузия, как считает ЕК, обладает низким уровнем соответствия европейской внешней политике, в частности, из-за нежелания поддерживать санкции против России, Белоруссии и Ирана."И еще больше увеличила число прямых рейсов в различные пункты в России", — указывается в докладе.Еврокомиссия также отметила рост числа случаев манипуляций информацией, связанной с ЕС. В качестве примера в документе приводится повторное внесение в апреле законопроекта о прозрачности иностранного влияния, когда высокопоставленные должностные лица правящей партии и грузинские депутаты якобы распространяли резкие антиевропейские сообщения."В преддверии парламентских выборов дезинформационные нарративы усиливались, в том числе должностными лицами и связанными с правительством СМИ", — утверждают в Брюсселе.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, получив в сумме 37,78 процента. Они уже заявили, что не признают результаты голосования. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов и потребовали проведение нового голосования под "международным администрированием".Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), призвала к протестам из-за итогов выборов. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные оппозиционные митинги.
https://ria.ru/20241030/mid-1980924195.html
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980857682.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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в мире, грузия, евросоюз, еврокомиссия, парламентские выборы в грузии — 2024, россия, брюссель, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Евросоюз, Еврокомиссия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Россия, Брюссель, Саломе Зурабишвили
ЕК сообщила об остановке процесса евроинтеграции Грузии

ЕК заявила об остановке переговоров о членстве Грузии в ЕС до проведения реформ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Еврокомиссия констатировала фактическую остановку переговоров по присоединению Грузии к ЕС и призвала республику провести всеобъемлющую избирательную реформу, следует из доклада ведомства о прогрессе стран-кандидатов в выполнении рекомендаций для вступления в союз.
В документе указывается, что в Брюсселе остались недовольны итогами парламентских выборов в этой стране, где победу одержали не проевропейские партии, а правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Москвой.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Народ Грузии сделал выбор, несмотря на давление Запада, заявил МИД России
Вчера, 14:58
Грузия, как считает ЕК, обладает низким уровнем соответствия европейской внешней политике, в частности, из-за нежелания поддерживать санкции против России, Белоруссии и Ирана.
"И еще больше увеличила число прямых рейсов в различные пункты в России", — указывается в докладе.
Еврокомиссия также отметила рост числа случаев манипуляций информацией, связанной с ЕС. В качестве примера в документе приводится повторное внесение в апреле законопроекта о прозрачности иностранного влияния, когда высокопоставленные должностные лица правящей партии и грузинские депутаты якобы распространяли резкие антиевропейские сообщения.
"В преддверии парламентских выборов дезинформационные нарративы усиливались, в том числе должностными лицами и связанными с правительством СМИ", — утверждают в Брюсселе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Президента Грузии вызвали на допрос в прокуратуру
Вчера, 11:12
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов.
В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, получив в сумме 37,78 процента. Они уже заявили, что не признают результаты голосования. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов и потребовали проведение нового голосования под "международным администрированием".
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), призвала к протестам из-за итогов выборов. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные оппозиционные митинги.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
 
В миреГрузияЕвросоюзЕврокомиссияПарламентские выборы в Грузии — 2024РоссияБрюссельСаломе Зурабишвили
 
 
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