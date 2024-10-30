ЕК сообщила об остановке процесса евроинтеграции Грузии
ЕК заявила об остановке переговоров о членстве Грузии в ЕС до проведения реформ
© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Еврокомиссия констатировала фактическую остановку переговоров по присоединению Грузии к ЕС и призвала республику провести всеобъемлющую избирательную реформу, следует из доклада ведомства о прогрессе стран-кандидатов в выполнении рекомендаций для вступления в союз.
В документе указывается, что в Брюсселе остались недовольны итогами парламентских выборов в этой стране, где победу одержали не проевропейские партии, а правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Москвой.
Грузия, как считает ЕК, обладает низким уровнем соответствия европейской внешней политике, в частности, из-за нежелания поддерживать санкции против России, Белоруссии и Ирана.
"И еще больше увеличила число прямых рейсов в различные пункты в России", — указывается в докладе.
Еврокомиссия также отметила рост числа случаев манипуляций информацией, связанной с ЕС. В качестве примера в документе приводится повторное внесение в апреле законопроекта о прозрачности иностранного влияния, когда высокопоставленные должностные лица правящей партии и грузинские депутаты якобы распространяли резкие антиевропейские сообщения.
"В преддверии парламентских выборов дезинформационные нарративы усиливались, в том числе должностными лицами и связанными с правительством СМИ", — утверждают в Брюсселе.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов.
В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, получив в сумме 37,78 процента. Они уже заявили, что не признают результаты голосования. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов и потребовали проведение нового голосования под "международным администрированием".
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), призвала к протестам из-за итогов выборов. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные оппозиционные митинги.
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