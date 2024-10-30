https://ria.ru/20241030/gruziya-1980940597.html

Глава СПЧ прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости в Тбилиси

Глава СПЧ прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости в Тбилиси - РИА Новости, 30.10.2024

Глава СПЧ прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости в Тбилиси

Полиция должна разобраться в инциденте с преследованием корреспондента РИА Новости на митинге в Тбилиси, заявил председатель Совета при президенте РФ по... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:44

2024-10-30T15:44

2024-10-30T15:44

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валерий фадеев

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии — 2024

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полиция должна разобраться в инциденте с преследованием корреспондента РИА Новости на митинге в Тбилиси, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. "Грузия расколота, значительная часть молодежи, особенно в Тбилиси. Она одурманена, она думает, что надо двигаться в Европу и будет как в Европе", - сказал Фадеев, комментируя РИА Новости ситуацию с преследованием корреспондента. По словам главы СПЧ, когда молодежь Грузии наблюдает изменения своего парламента, они начинают вести себя неподобающе. "Они, некоторая часть грузинского народа, уверены, что это все Россия там устраивает… Все это вранье, но поскольку люди в этом уверены, они считают этого журналиста русским шпионом… Они одурманены, полиция с этим должна разбираться", - заявил он. Накануне вечером корреспондент РИА Новости пострадал в ходе преследования его сторонниками грузинской оппозиции у парламента Грузии. По словам корреспондента, провокаторы, которые были на митинге, возмутились, услышав русскую речь. Несмотря на то, что журналист игнорировал их, собралась толпа. Протестующие скандировали антироссийские лозунги и, преследуя репортера, несли над его головой мегафон с громкой сиреной. Окруженный толпой корреспондент РИА Новости упал на землю, после чего в ситуацию вмешались грузинские правоохранители. Под полицейской охраной журналист сел в такси и покинул место проведения митинга. Ранее демонстранты, подавляющее большинство которых составляет молодежь, выступили маршем к зданию парламента, где накануне прошел крупный оппозиционный митинг. Оппозиция Грузии выступает против результатов прошедших в стране парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241030/gruziya-1980832573.html

https://ria.ru/20241030/gruzija-1980850440.html

https://ria.ru/20241030/gruziya-1980906743.html

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в мире, грузия, россия, тбилиси, валерий фадеев, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024