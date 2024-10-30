https://ria.ru/20241030/gruziya-1980906743.html

В Грузии объяснили, что будет означать отказ президента явиться на допрос

В Грузии объяснили, что будет означать отказ президента явиться на допрос - РИА Новости, 30.10.2024

В Грузии объяснили, что будет означать отказ президента явиться на допрос

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент республики Саломе Зурабишвили и другие оппозиционеры не явятся на допрос в прокуратуру по... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:49

2024-10-30T13:49

2024-10-30T22:15

в мире

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саломе зурабишвили

россия

обсе

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент республики Саломе Зурабишвили и другие оппозиционеры не явятся на допрос в прокуратуру по делу о возможной фальсификации парламентских выборов, это будет воспринято как доказательство ложности обвинений с их стороны.Ранее в среду прокуратура Грузии заявила, что на основании обращения ЦИК начала расследование дела о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября. В надзорном ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Зурабишвили, ее ждут 31 октября."Расследование состоится. Если у кого то есть какие-то доказательства, необходимо представить их госструктурам. <…> Если они (граждане. — Прим. ред.) не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что в отношении выборов они делали ложные заявления", — сказал Кобахидзе журналистам.По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам.

https://ria.ru/20241029/slutskiy-1980789115.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, россия, обсе, ираклий кобахидзе