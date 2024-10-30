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В Грузии объяснили, что будет означать отказ президента явиться на допрос - РИА Новости, 30.10.2024
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13:49 30.10.2024 (обновлено: 22:15 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980906743.html
В Грузии объяснили, что будет означать отказ президента явиться на допрос
В Грузии объяснили, что будет означать отказ президента явиться на допрос - РИА Новости, 30.10.2024
В Грузии объяснили, что будет означать отказ президента явиться на допрос
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент республики Саломе Зурабишвили и другие оппозиционеры не явятся на допрос в прокуратуру по... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:49
2024-10-30T22:15
в мире
грузия
саломе зурабишвили
россия
обсе
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент республики Саломе Зурабишвили и другие оппозиционеры не явятся на допрос в прокуратуру по делу о возможной фальсификации парламентских выборов, это будет воспринято как доказательство ложности обвинений с их стороны.Ранее в среду прокуратура Грузии заявила, что на основании обращения ЦИК начала расследование дела о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября. В надзорном ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Зурабишвили, ее ждут 31 октября."Расследование состоится. Если у кого то есть какие-то доказательства, необходимо представить их госструктурам. &lt;…&gt; Если они (граждане. — Прим. ред.) не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что в отношении выборов они делали ложные заявления", — сказал Кобахидзе журналистам.По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам.
https://ria.ru/20241029/slutskiy-1980789115.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, россия, обсе, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Россия, ОБСЕ, Ираклий Кобахидзе
В Грузии объяснили, что будет означать отказ президента явиться на допрос

Премьер Грузии: отказ Зурабишвили прийти на допрос станет доказательством лжи

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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ТБИЛИСИ, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент республики Саломе Зурабишвили и другие оппозиционеры не явятся на допрос в прокуратуру по делу о возможной фальсификации парламентских выборов, это будет воспринято как доказательство ложности обвинений с их стороны.
Ранее в среду прокуратура Грузии заявила, что на основании обращения ЦИК начала расследование дела о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября. В надзорном ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Зурабишвили, ее ждут 31 октября.
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"Расследование состоится. Если у кого то есть какие-то доказательства, необходимо представить их госструктурам. <…> Если они (граждане. — Прим. ред.) не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что в отношении выборов они делали ложные заявления", — сказал Кобахидзе журналистам.
По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам.
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В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиРоссияОБСЕИраклий Кобахидзе
 
 
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