В Грузии объяснили, что будет означать отказ президента явиться на допрос
Премьер Грузии: отказ Зурабишвили прийти на допрос станет доказательством лжи
© Sputnik / Стрингер
Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент республики Саломе Зурабишвили и другие оппозиционеры не явятся на допрос в прокуратуру по делу о возможной фальсификации парламентских выборов, это будет воспринято как доказательство ложности обвинений с их стороны.
Ранее в среду прокуратура Грузии заявила, что на основании обращения ЦИК начала расследование дела о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября. В надзорном ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Зурабишвили, ее ждут 31 октября.
Слуцкий заявил о нежелании грузин наступать на "украинские грабли"
29 октября, 20:02
"Расследование состоится. Если у кого то есть какие-то доказательства, необходимо представить их госструктурам. <…> Если они (граждане. — Прим. ред.) не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что в отношении выборов они делали ложные заявления", — сказал Кобахидзе журналистам.
По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам.