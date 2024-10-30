https://ria.ru/20241030/gruziya-1980894948.html

Грузинская оппозиция отказалась сотрудничать с прокуратурой

Грузинская оппозиция отказалась сотрудничать с прокуратурой - РИА Новости, 30.10.2024

Грузинская оппозиция отказалась сотрудничать с прокуратурой

Представители оппозиционных партий Грузии заявили журналистам, что отказываются сотрудничать с прокуратурой страны в рамках расследования дела о возможной... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:58

2024-10-30T12:58

2024-10-30T13:21

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Представители оппозиционных партий Грузии заявили журналистам, что отказываются сотрудничать с прокуратурой страны в рамках расследования дела о возможной фальсификации парламентских выборов и требуют, чтобы этим процессом занялось международное сообщество. Прокуратура Грузии ранее в среду заявила, что на основании обращения ЦИК страны начала расследование дела о возможной фальсификации прошедших 26 октября парламентских выборов. В ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее ждут в ведомстве 31 октября. "Мы не глупые, чтобы верить в то, что прокуратура проведет честное расследование. Расследование должно быть проведено международной миссией с соответствующим мандатом и компетенцией, и до этого никакой легитимитации у этих выборов не будет и не может быть",- заявила одна из лидеров партии "Сильная Грузия" Саломе Самадашвили на брифинге. По словам члена партии "Коалиция за перемены" Зураба Джапаридзе, вряд ли оппозиционеры и президент придут на допрос в прокуратуру, так как "никто не планирует участвовать в этом абсурде". Джапаридзе утверждает, что у оппозиции есть доказательства фальсификации итогов выборов, однако не привел каких-либо конкретных данных. При этом он заявил, что доверять будут лишь международному расследованию. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам.

https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980593372.html

https://ria.ru/20241028/ugrozy-1980598322.html

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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024