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Грузинская оппозиция отказалась сотрудничать с прокуратурой - РИА Новости, 30.10.2024
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12:58 30.10.2024 (обновлено: 13:21 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980894948.html
Грузинская оппозиция отказалась сотрудничать с прокуратурой
Грузинская оппозиция отказалась сотрудничать с прокуратурой - РИА Новости, 30.10.2024
Грузинская оппозиция отказалась сотрудничать с прокуратурой
Представители оппозиционных партий Грузии заявили журналистам, что отказываются сотрудничать с прокуратурой страны в рамках расследования дела о возможной... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:58
2024-10-30T13:21
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Представители оппозиционных партий Грузии заявили журналистам, что отказываются сотрудничать с прокуратурой страны в рамках расследования дела о возможной фальсификации парламентских выборов и требуют, чтобы этим процессом занялось международное сообщество. Прокуратура Грузии ранее в среду заявила, что на основании обращения ЦИК страны начала расследование дела о возможной фальсификации прошедших 26 октября парламентских выборов. В ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее ждут в ведомстве 31 октября. "Мы не глупые, чтобы верить в то, что прокуратура проведет честное расследование. Расследование должно быть проведено международной миссией с соответствующим мандатом и компетенцией, и до этого никакой легитимитации у этих выборов не будет и не может быть",- заявила одна из лидеров партии "Сильная Грузия" Саломе Самадашвили на брифинге. По словам члена партии "Коалиция за перемены" Зураба Джапаридзе, вряд ли оппозиционеры и президент придут на допрос в прокуратуру, так как "никто не планирует участвовать в этом абсурде". Джапаридзе утверждает, что у оппозиции есть доказательства фальсификации итогов выборов, однако не привел каких-либо конкретных данных. При этом он заявил, что доверять будут лишь международному расследованию. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам.
https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980593372.html
https://ria.ru/20241028/ugrozy-1980598322.html
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грузинская оппозиция отказалась сотрудничать с прокуратурой

Грузинская оппозиция отказалась сотрудничать с прокуратурой по делу о выборах

© Фото : Александр Имедашвили, Новости-ГрузияЗдание ЦИК в Грузии
Здание ЦИК в Грузии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Александр Имедашвили, Новости-Грузия
Здание ЦИК в Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Представители оппозиционных партий Грузии заявили журналистам, что отказываются сотрудничать с прокуратурой страны в рамках расследования дела о возможной фальсификации парламентских выборов и требуют, чтобы этим процессом занялось международное сообщество.
Прокуратура Грузии ранее в среду заявила, что на основании обращения ЦИК страны начала расследование дела о возможной фальсификации прошедших 26 октября парламентских выборов. В ведомстве сообщили о намерении опросить всех, кто может обладать информацией о нарушениях, но одной из первых на допрос вызвана президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее ждут в ведомстве 31 октября.
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"Мы не глупые, чтобы верить в то, что прокуратура проведет честное расследование. Расследование должно быть проведено международной миссией с соответствующим мандатом и компетенцией, и до этого никакой легитимитации у этих выборов не будет и не может быть",- заявила одна из лидеров партии "Сильная Грузия" Саломе Самадашвили на брифинге.
По словам члена партии "Коалиция за перемены" Зураба Джапаридзе, вряд ли оппозиционеры и президент придут на допрос в прокуратуру, так как "никто не планирует участвовать в этом абсурде". Джапаридзе утверждает, что у оппозиции есть доказательства фальсификации итогов выборов, однако не привел каких-либо конкретных данных. При этом он заявил, что доверять будут лишь международному расследованию.
По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам.
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