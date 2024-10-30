Рейтинг@Mail.ru
Президента Грузии вызвали на допрос в прокуратуру - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 30.10.2024 (обновлено: 12:16 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980857682.html
Президента Грузии вызвали на допрос в прокуратуру
Президента Грузии вызвали на допрос в прокуратуру - РИА Новости, 30.10.2024
Президента Грузии вызвали на допрос в прокуратуру
Президента Грузии Саломе Зурабишвили вызвали на допрос из-за ее заявлений о фальсификации парламентских выборов, сообщила прокуратура. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:12
2024-10-30T12:16
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980581788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2745a2f372016e75da2fe95a46d2852f.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — РИА Новости. Президента Грузии Саломе Зурабишвили вызвали на допрос из-за ее заявлений о фальсификации парламентских выборов, сообщила прокуратура.&quot;Согласно заявлению ЦИК, &lt;…&gt; Зурабишвили должна обладать доказательствами возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года. Поэтому, согласно закону, 31 октября этого года президент Грузии была вызвана в следственный орган на допрос&quot;, — говорится в релизе.В ведомстве пояснили, что начали расследование по факту предполагаемой фальсификации выборов и намерены допросить всех, кто может владеть информацией по этому поводу.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Оппозиция уже заявила, что не признает результаты выборов. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), призвала к протестам из-за итогов голосования. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные оппозиционные митинги.
https://ria.ru/20241030/gruzija-1980850440.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980581788_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_ad7fb46a3fb8436106b549fd6d94d191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
Президента Грузии вызвали на допрос в прокуратуру

Прокуратура Грузии вызвала президента Зурабишвили на допрос 31 октября

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 30 окт — РИА Новости. Президента Грузии Саломе Зурабишвили вызвали на допрос из-за ее заявлений о фальсификации парламентских выборов, сообщила прокуратура.
«

"Согласно заявлению ЦИК, <…> Зурабишвили должна обладать доказательствами возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года. Поэтому, согласно закону, 31 октября этого года президент Грузии была вызвана в следственный орган на допрос", — говорится в релизе.

Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В США заявили, что Грузия сделала "неправильный поворот"
Вчера, 10:45
В ведомстве пояснили, что начали расследование по факту предполагаемой фальсификации выборов и намерены допросить всех, кто может владеть информацией по этому поводу.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента.
Оппозиция уже заявила, что не признает результаты выборов. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), призвала к протестам из-за итогов голосования. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные оппозиционные митинги.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
 
В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала