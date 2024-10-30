https://ria.ru/20241030/gruziya-1980857682.html

Президента Грузии вызвали на допрос в прокуратуру

Президента Грузии вызвали на допрос в прокуратуру - РИА Новости, 30.10.2024

Президента Грузии вызвали на допрос в прокуратуру

Президента Грузии Саломе Зурабишвили вызвали на допрос из-за ее заявлений о фальсификации парламентских выборов, сообщила прокуратура. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:12

2024-10-30T11:12

2024-10-30T12:16

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ТБИЛИСИ, 30 окт — РИА Новости. Президента Грузии Саломе Зурабишвили вызвали на допрос из-за ее заявлений о фальсификации парламентских выборов, сообщила прокуратура."Согласно заявлению ЦИК, <…> Зурабишвили должна обладать доказательствами возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года. Поэтому, согласно закону, 31 октября этого года президент Грузии была вызвана в следственный орган на допрос", — говорится в релизе.В ведомстве пояснили, что начали расследование по факту предполагаемой фальсификации выборов и намерены допросить всех, кто может владеть информацией по этому поводу.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Оппозиция уже заявила, что не признает результаты выборов. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), призвала к протестам из-за итогов голосования. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные оппозиционные митинги.

https://ria.ru/20241030/gruzija-1980850440.html

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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе