Президента Грузии вызвали на допрос в прокуратуру
Прокуратура Грузии вызвала президента Зурабишвили на допрос 31 октября
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 окт — РИА Новости. Президента Грузии Саломе Зурабишвили вызвали на допрос из-за ее заявлений о фальсификации парламентских выборов, сообщила прокуратура.
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"Согласно заявлению ЦИК, <…> Зурабишвили должна обладать доказательствами возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года. Поэтому, согласно закону, 31 октября этого года президент Грузии была вызвана в следственный орган на допрос", — говорится в релизе.
В ведомстве пояснили, что начали расследование по факту предполагаемой фальсификации выборов и намерены допросить всех, кто может владеть информацией по этому поводу.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента.
Оппозиция уже заявила, что не признает результаты выборов. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), призвала к протестам из-за итогов голосования. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные оппозиционные митинги.
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